본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

춘천시, 장애인 자동차 표지 부정사용 뿌리 뽑는다

이종구기자

입력2025.10.03 19:02

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

사망·자격변동 등 무효·폐기 대상
최근 3년간 59건 적발 10일까지 정비 완료

강원도 춘천시(시장 육동한)가 장애인 전용 주차구역 이용의 공정성과 편의성을 높이기 위해 10일까지 장애인 자동차 표지 발급 차량을 대상으로 일제 정비를 실시한다.

춘천시청 전경.

춘천시청 전경.

AD
원본보기 아이콘

정비 대상은 △사망 △자격 변동 △차량양도·폐차 △공동소유주 주소 상이 등으로 부당 사용이 우려되는 차량이다.


장애인 자동차 표지는 등록 장애인의 이동 편의를 돕기 위한 제도로 부정 사용 시 '장애인복지법'에 따라 최대 200만원의 과태료가 부과된다. 실제로 최근 3년간 춘천시에서는 총 59건(2022년 8건, 2023년 26건, 2024년 25건)의 부정 사용 사례가 적발됐다. 올해에는 8월까지 17건이 적발됐다.

춘천시는 10일까지 읍·면·동을 통해 대상차량 및 표지 정비를 마무리하고 이후에도 연중 상시 단속과 관리 강화를 이어갈 방침이다.


시 관계자는 "장애인 자동차 표지는 장애인의 이동권 보장을 위해 꼭 필요한 제도"라며 "정당한 사용이 이루어질 수 있도록 부당 사용을 근절하고 발급 단계부터 사용 방법을 철저히 안내해 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"할머니, 용돈 말고 아파트 주세요"…1조5000억 넘어선 미성년 증여 "할머니, 용돈 말고 아파트 주세요"…1조5000억 넘... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'中 혐오'를 혐오하는 명동

"대세는 스벅"…택배 대신 '카톡'으로 받는 추석 선물

'디지털 월세'도 대폭등…OTT 요금, 최대 71% 올랐다

코스피 3500 돌파…李대통령 "추세 안 바뀐다"

조기 좋아하셨던 조상님 어쩌나…물가 비상, 한마리 2308원

이재용도 아쉬워하고 후회하는 것…"외국어 공부 더 할 걸"

용돈 말고 땅·아파트 주는 조부모…증여액 1조5000원 넘어

새로운 이슈 보기