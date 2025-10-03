"추석연휴 교통·숙박·레저 원스톱 구미시에서 즐기자"

대경선 타고 전통시장도 가고 파크골프도

최대 14만원 온누리상품권 환급, 전통시장 활력 기대

파크골프 무료 개방, 추석 연휴 레저 특화

경북 구미시는 추석 연휴를 맞아 전통시장 장보기와 레저를 동시에 즐길 수 있는 특별한 명소를 소개하며, 지역경제 회복을 위한 '2025 K-온누리패스(온누리상품권 환급) 행사' 를 본격 추진한다.

이번 행사는 9월 25일부터 11월 9일까지 44일간 구미새마을중앙시장을 비롯해 문화로·중앙로 동문상점가 점포에서 열린다.

행사점포에서 일정 금액 이상 구매하면 구매금액의 20%를 온누리상품권으로 돌려받을 수 있다. 1일 최대 2만원, 행사 기간 총 14만원까지 환급 혜택을 누릴 수 있어 소비자들의 체감 효과가 크다.

11일 기준 이미 6억4000만원이 넘는 소비가 발생했고, 온누리상품권도 1억 원 이상 소진되는 등 초반부터 뜨거운 반응을 얻고 있다.

구미새마을중앙시장은 대경선 구미역과 인접해 교통이 편리해 귀성객들에게 더욱 매력적인 방문지가 되고 있다.

한편 구미시 파크골프장은 9개소 288홀 규모로 전국 2위에 달한다. 최근 이용객이 급증하며 새로운 여가·관광 명소로 자리 잡았으며, 추석 연휴 기간에도 휴장 없이 무료 개방한다.

구미에서 숙박·음식·관광상품 등을 5만원 이상 구매하면 1팀(4명)이 별도 예약 없이 선산·도개·해평·옥성 파크골프장을 바로 이용할 수 있다.

이로써 대경선 타고 편리한 구미 방문, 전통시장에서 장보기, 온누리상품권 환급, 영수증으로 파크골프 무료 이용까지 이어지는 원스톱 혜택을 누릴 수 있다.

또 구미에는 현재 개성 넘치는 16개의 전통시장이 활발히 운영되고 있다.

특히 국밥과 반찬가게로 유명한 신평시장은 인접 주차장 덕분에 방문객이 더욱 몰리며 활기를 띠고 있다. 전통시장 매출이 눈에 띄게 회복되는 가운데, 대경선 개통 효과와 맞물려 지역경제에 새로운 활력을 불어넣고 있다.

김장호 구미시장은 "올해 추석 연휴는 구미에서 전통시장의 따뜻한 정과 파크골프의 건강한 활력을 함께 즐기시길 바란다"며 "전통시장 이용을 통해 소상공인의 숨통을 틔우고 지역경제에 활력을 불어넣는 계기가 되길 기대한다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



