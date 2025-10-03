본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주시 "시립묘지엔 플라스틱 조화 안돼요"

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.03 09:59

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

친환경 추모 공원 캠페인
생화 2천송이 선착순 배부

플라스틱 조화 없는 '친환경 추모 공원' 캠페인 포스터. 광주시 제공

플라스틱 조화 없는 '친환경 추모 공원' 캠페인 포스터. 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

광주시는 추석 명절을 맞아 광주도시공사와 함께 시립묘지에서 '플라스틱 조화 없는 친환경 추모공원 캠페인'을 추진한다고 3일 밝혔다.

시는 연휴가 시작되는 이날 오전 10시부터 영락공원에서 성묘객들에게 생화 2,000송이를 선착순으로 무료 배부한다.


플라스틱 조화는 플라스틱과 금속 등 혼합 재질로 제작돼 재활용이 어렵고, 햇볕에 장기간 노출되면 미세플라스틱으로 분해돼 환경을 오염시킨다. 또 소각·매립 과정에서 탄소를 배출해 기후변화에도 악영향을 미친다. 실제 영락공원과 망월묘지공원 등 시립묘지에서 발생하는 폐기물 대부분이 플라스틱 조화로 연간 약 230t에 달한다.

시는 지속할 수 있는 성묘 문화를 위해 시립묘지 내 플라스틱 조화 반입을 제한하고, 생화와 종이 등 친환경 조화 사용을 적극 권장할 계획이다.


정미경 자원순환과장은 "지속 가능한 성묘 문화를 위해서는 작은 실천이 중요하다"며 "플라스틱 조화 대신 생화를 사용해 친환경 추모공원 조성에 함께해 주길 바란다"고 당부했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'슬금슬금 오르더니' 올해만 40% 급등한 '금'…어떻게 해야 할까 '슬금슬금 오르더니' 올해만 40% 급등한 '금'…어... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코스피 3500 돌파…李대통령 "추세 안 바뀐다"

"다음 역은 시청, 시청역입니다" AI 목소리라면

"얘, 전화 좀 해" 소득 낮을수록 자녀-부모 통화 적어

"이날은 쉽니다"…백화점·마트·쇼핑몰, 추석 휴무일 총정리

“숨김파일 켜고 .hwp로 바꿔라”…공무원 ‘G드라이브 살리기' 매뉴얼까지

검찰 수사 받다 도망친 범죄자, 5명 중 1명은 중국행

테슬라 3분기 인도량 '깜짝 증가'…주가는 5% 급락

새로운 이슈 보기