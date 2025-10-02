원주시, 원주추모공원봉안당 신축공사 안전기원제·위령제 개최

강원도 원주시는 내년 말 원주추모공원 봉안당이 만장(滿藏)에 이를 것으로 예상됨에 따라 공설 장사시설 확충을 위해 추진하는 원주추모공원 봉안당 신축공사와 관련해 2일 안전기원제 및 위령제를 거행했다.

이번 행사는 신축 봉안당 공사의 무사고와 안전한 진행을 기원하는 한편, 현재 봉안당에 안치된 고인들의 넋을 위로하고 유족들의 마음을 달래기 위해 마련되었다.

원주시는 이번 봉안당 신축을 통해 1만 기의 안치 공간을 추가로 확보함으로써 안정적인 장사시설 수급 기반을 마련하고, 시민들이 오는 2033년까지는 안심하고 이용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

원강수 원주시장은 "봉안당 신축공사가 안전하게 진행될 수 있도록 최선을 다하는 동시에 이미 안치된 고인들에 대한 예를 다하는 데에도 소홀함이 없을 것"이라고 밝혔다.





