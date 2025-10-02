이브이첨단소재, 유증 규모 284억으로 조정…"주주가치 보호 위한 결단"

이브이첨단소재 이브이첨단소재 131400 | 코스닥 증권정보 현재가 1,703 전일대비 61 등락률 +3.71% 거래량 639,231 전일가 1,642 2025.10.02 09:14 기준 관련기사 이브이첨단소재 "프롤로지움·CEA, 분해 가능한 전고체 배터리 공개"이브이첨단소재 “베트남 2공장 설립으로 전기차 배터리 대면적 FPCB 시장 선점”이브이첨단소재 "프롤로지움, 전고체 리튬 배터리 상용화 돌입" 전 종목 시세 보기 close 가 유상증자 계획을 대폭 조정하며 발행금액을 기존 414억원에서 284억원으로 발행예정 주식수도 4150만주에서 2700만주로 대폭 축소하고, 발행예정가액도 998원에서 1053원으로 조정한다고 지난 1일 공시했다.

최동락 대표는 "진행 중인 유상증자와 관련해 자금사용처에 대한 금융감독원의 정정 요구가 수회 이어지며 유증 신고 절차가 다소 지연되고 있지만 이는 자본시장법상 공시·절차적 투명성을 강화하기 위한 당연한 행정 절차"라며 "회사는 본 유상증자가 실행될 경우 법무법인에 유상증자 대금을 에스크로 해서 자금집행에 대한 절차에 따라 신고서에 따른 자금사용목적 대로 투명하게 집행하고 향후 자금 사용 내역을 공개하겠다"고 강조했다.

당초 이브이첨단소재는 시설자금 175억원, 타법인 증권 취득자금 100억원, 운영자금 139억원 등 총 414억원을 조달할 계획이었다. 그러나 변경된 계획에서는 타법인 증권 취득자금 항목이 제외되고, 운영자금도 30억원 줄어든 109억원으로 조정되면서 총 발행금액은 284억원으로 대폭 축소됐다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 SK증권이 총액인수를 맡는다.

조달된 자금은 베트남 제2공장 증설 및 생산능력 확대를 위한 시설투자에 집중 투입될 예정이며, 일부는 운영자금으로 활용된다.

이브이첨단소재 관계자는 심화되는 국제적인 경쟁 속에서 "전기차·자율주행차 수요 증가로 인해 단순 소형 회로 기판을 넘어 대면적 FPCB 생산 역량이 곧바로 회사의 기업가치로 직결되는 상황에서, 설비 투자 타이밍을 놓칠 경우 기술 후발업체와의 경쟁에서 살아남을 수 없다는 절실한 마음으로 회사의 임·직원은 최선의 노력을 기울이고 있다"며 "기업이 처한 산업 생태계 전환과 중장기 성장 전략을 균형 있게 조명해야 한다"고 강조했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



