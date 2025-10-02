본문 바로가기
'화장'에 힘 쏟는 컬리…'뷰티 경력직' 집중 채용

김흥순기자

입력2025.10.02 08:53

6개 직무 경력직 선발
두 자릿수 채용 예상

컬리는 뷰티컬리 론칭 3주년을 맞아 '2025 하반기 컬리 뷰티 집중 채용'을 진행한다고 2일 밝혔다.


뷰티컬리 집중 채용. 컬리 제공

뷰티컬리 집중 채용. 컬리 제공

모집 분야는 뷰티 MD(상품기획자)와 플랫폼 전략기획(카테고리 전략) 등 총 6개 직무다. 예상 채용 인력은 두 자릿수로, 유관경력 보유자라면 누구나 지원 가능하다. 자세한 내용과 지원 접수는 컬리 채용 홈페이지에서 오는 15일까지 할 수 있다.

뷰티 MD는 e커머스와 뷰티업계에 대한 이해도가 높고 원활한 협업 능력을 토대로 5년 이상의 경력을 보유하고 있으면 된다. 플랫폼 전략기획은 사업 전략과 방향성, 중장기 로드맵을 수립할 수 있는 8년 이상의 경력자라면 지원 가능하다.


컬리는 뷰티 집중 채용을 통해 뷰티컬리의 경쟁력을 더욱 높인다는 구상이다. 2022년 11월 론칭한 뷰티컬리에는 현재 1000여개 브랜드가 입점해 있다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
