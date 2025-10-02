'천원의 기적'…경기도, 평택대서 '대학생 천원매점' 팝업 행사

경기도가 1일 평택대학교에서 '대학생 천원매점' 팝업 행사를 개최했다.

대학생 천원매점은 재학생에게 컵밥, 컵라면 등 먹거리와 클렌징폼, 샴푸 등 생활필수품 등 4개 묶음을 시중가의 90% 수준인 1000원에 판매하는 민·관·학이 협력한 전국 최초의 사업으로 고물가 시대 청년들의 생활비 부담을 덜어줄 새로운 사회혁신 모델이다.

팝업 행사는 일정 기간 임시로 열리는 이벤트성 공간이나 매장을 뜻한다.

이날 고영인 경기도 경제부지사는 기존 천원매점 실내 매장이 아닌, 야외 잔디밭에 설치된 팝업 트럭에서 일일 점원으로 참여하며 학생들과 직접 소통했다. 행사에는 김재균 도의원, 이동현 평택대학교 총장, 김성록 NH농협은행 경기본부장 등 주요 관계자들도 함께했다.

고영인 부지사는 행사에 앞서 평택대 90주년 기념관에서 '실패가 두렵지 않은 나라'를 주제로 특별 강연도 진행했다.

고 부지사는 "천원매점은 청년이 단순한 수혜자가 아니라 주체로 참여하는 경기도형 사회혁신의 현장"이라며 "민간의 나눔, 대학의 공간, 학생자치의 에너지를 연결해 생활비는 가볍게, 가능성은 크게 만들겠다"고 말했다.

대학생 천원매점 사업은 지난 9월3일 가천대학교와 평택대학교에서 처음 문을 열었다.

고영인 경기도 경제부지사(오른쪽 두번째)가 1일 평택대학교 '대학생 천원매점 팝업행사'에 참석해 1일 점원으로 제품을 판매하고 있다. 경기도 제공

현재 가천대는 주 2일, 평택대는 주 3일 정기 운영 중이다. 9월 말 기준 두 학교를 합산해 누적 이용 학생이 5500여명에 이르며 연말까지 1만7000명 이상이 이용할 것으로 경기도는 보고 있다.

천원매점은 경기도가 올해 3월부터 운영해 온 '사회혁신플랫폼'의 첫 결실이란 점에서도 의미가 있다. 사회혁신플랫폼은 인구구조 변화, 돌봄문제, 지역 활성화 등 다양한 사회적 문제를 창의적이고 혁신적인 방식으로 해결하기 위한 '도민 참여형 정책 추진 모델'이다.

도민과 사회적경제조직, ESG 협력을 희망하는 기업 등이 사회 혁신 아이디어를 제안하면 도에서 정책과 사업으로 발전시키고, 추진 결과에 대해 사회적 가치 등 사회성과를 평가한다.

경기도는 다양한 사회문제 해결을 위해 도민이 참여하는 플랫폼형 정책 모델을 확산하고, 기업·지역사회와의 파트너십을 넓혀 사회적 가치를 창출해 나갈 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



