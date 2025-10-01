김원이 "421만 나홀로 사장님, 폭력범죄 보호 시급"

여성 자영업자 15.4%, 언어 폭력 경험

김원이 더불어민주당 의원.

고용원 없는 자영업자, 이른바 '나홀로 사장님'이 421만명을 넘어선 가운데 폭언·폭행 등 범죄로부터의 제도적 보호 장치가 시급하다는 지적이 제기됐다.

통계청이 발표한 '2025년 4월 고용동향'에 따르면 고용원이 없는 자영업자는 421만5,000명으로, 고용원이 있는 자영업자(140만1,000명)의 3배에 달했다. 편의점, 소형 음식점, 네일숍 등 1인 매장이 보편화되면서 자영업자가 범죄에 노출되는 사례가 늘고 있다.

1일 더불어민주당 김원이 의원(전남 목포)이 경찰청으로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 최근 5년간 편의점 내 범죄 발생 건수는 ▲2020년 1만4,697건 ▲2021년 1만5,489건 ▲2022년 1만6,435건 ▲2023년 1만8,167건 ▲2024년 1만6,601건으로, 매년 1만5,000건 이상이 발생했다.

또한 지난해 경기도여성가족재단 조사에서는 여성 자영업자의 15.4%가 언어적 폭력, 1.8%가 신체적 폭력을 경험했다고 응답했다. 가해자는 대부분 손님이었다.

김 의원은 "일부 지자체에서 시행 중인 1인 소상공인 안전물품 지원사업을 확대하고, 경찰과 바로 연결되는 안심콜·안심벨 보급을 국가 차원에서 추진해야 한다"며 "1인 자영업자를 범죄로부터 지키는 선제적 대책이 필요하다"고 강조했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



