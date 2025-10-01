본문 바로가기
중기중앙회, 국민통합위원회와 中企 성장·양극화 해소 위해 협력

김철현기자

입력2025.10.01 10:34

중소기업중앙회-국민통합위원회 업무협약(MOU) 체결

중소기업중앙회는 국민통합위원회와 1일 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 김기문 중기중앙회장과 권혁홍 수석부회장, 배조웅 수석부회장을 비롯해 국민통합위원회 이석연 위원장, 김희천 국민통합지원단장 등 20여 명이 참석했다.


이번 협약을 통해 양 기관은 ▲대·중소기업 동반성장 및 상생협력을 위한 공동 연구·조사 ▲실효성 있는 정책 발굴을 위한 행사, 토론회, 간담회 등 개최 ▲정부 부처·관계기관에 정책 제안 및 지속적 이행 점검 ▲중소기업 인식개선 홍보·캠페인 등에 협력하기로 했다.

중기중앙회, 국민통합위원회와 中企 성장·양극화 해소 위해 협력
협약식에 이어 열린 중소기업 현장 간담회에서는 ▲중소제조업 혁신방안 마련 ▲대·중기 간 기술격차 해소 ▲노동시장 이중구조 해소 ▲'모두의 성장 위원회(가칭)' 설치 ▲규제배심원제 도입 등의 건의가 이뤄졌다.

김기문 중기중앙회장은 "우리 사회는 0.1%의 대기업이 전체 부가가치의 66.3%를 차지하는 대기업 중심의 생태계로 대·중소기업 간 양극화가 사회 전반으로 확산되고 있다"며 "이번 정부에서 협동조합 협의요청권 도입과 온라인플랫폼법 제정 등 중소기업계의 상생 요구가 국정과제에 반영된 만큼, 앞으로 양 기관이 협력해 중소기업 성장과 양극화 해소를 통해 국민통합을 이뤄가길 기대한다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
아시아경제(www.asiae.co.kr)

