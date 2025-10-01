어린이 폐렴구균 국가예방접종에 신규 백신 'PVC20' 도입

질병청, 폐렴구균 혈청형 20종 예방 가능

질병관리청은 이달부터 소아 폐렴구균 국가예방접종에 신규 백신인 20가 단백결합백신(PCV20)을 도입한다고 1일 밝혔다.

폐렴구균 백신은 영유아에게 중이염, 폐렴, 수막염 등 다양한 질환을 유발하는 폐렴구균으로 인한 침습성 감염(IPD)을 예방하기 위해 2014년부터 국가예방접종 사업에 도입해 시행하고 있다.

백신에 붙는 숫자는 예방할 수 있는 폐렴구균 혈청형 수를 뜻한다. 새롭게 접종이 시작되는 PCV20은 기존 PCV15에 포함된 15종의 예방 혈청형에서 5종(8, 10A, 11A, 12F, 15B)을 더해 총 20종의 폐렴구균 혈청형을 예방할 수 있다.

접종 대상은 생후 59개월 이하 영아 및 18세 이하 폐렴구균 고위험군(면역저하자, 만성질환자 등)이며 표준적으로 생후 2·4·6개월에 3회 기초 접종, 12~15개월에 1회 추가 접종을 실시한다.

이미 기존 백신인 PCV13으로 접종을 시작한 경우라도 새로운 PCV20으로 교차 접종이 가능하다. 다만 PCV15로 접종을 시작했다면 동일 백신을 추가로 맞는 것이 권장된다.

대상자는 주소지와 관계없이 예방접종도우미 홈페이지에서 위탁의료기관을 찾아 신분증 확인 후 접종하면 된다. 접종 후에는 20~30분간 접종기관에 머물러 이상 반응 여부를 관찰한 후 귀가하도록 한다.

임승관 질병청장은 "아이들이 침습성 폐렴구균 감염으로부터 안전하게 성장할 수 있도록 부모님들이 적극적으로 예방접종에 참여해 달라"고 당부했다.





