여수시, 11월 8일 '2025 여수밤바다 불꽃축제'

이순신광장·장군도 앞 해상 일원

멀티미디어 불꽃쇼·드론쇼 등



전남 여수시(시장 정기명)는 오는 11월 8일 이순신광장과 장군도 앞 해상 일원에서 '2025 여수밤바다 불꽃축제'를 개최한다고 1일 밝혔다. 올해 축제는 2016년 첫 개최 이후 10주년을 맞아 아름다운 여수밤바다를 배경으로 환상적인 불꽃쇼를 선보인다.

이번 축제는 '불꽃, 밤바다-여수에 물들다'를 주제로 열리며 멀티미디어 불꽃쇼와 드론 라이트·불꽃쇼, 무대공연 등 다채로운 프로그램이 마련된다.

여수시는 오는 11월 8일 이순신광장과 장군도 앞 해상 일원에서 '2025 여수밤바다 불꽃축제'를 개최한다. 여수시 제공

특히 수채화 불꽃과 빅 트리 불꽃 연출 기법을 최초로 선보여 관람객에게 한층 새로운 경험을 제공할 예정이다.

시는 올해부터 축제를 직접 기획·운영하며 교통·안전 대책을 강화하고 운영 시스템을 전반적으로 정비해 관람 여건을 개선한다.

행사 당일에는 많은 인파가 몰릴 것으로 예상됨에 따라 유관기관과 협력해 실시간으로 상황을 모니터링하고 안전 관리요원을 다수 배치해 인명사고 없는 안전한 축제를 조성할 계획이다.

또한 인근 중앙동·동문동 등 주민자치회와 상인회로 구성된 시민협력단이 현장에서 안전 지킴이 활동과 환경 정비를 함께 추진해 성공적인 축제 운영에 기여한다.

정기명 시장은 "올해 10주년을 맞는 여수밤바다 불꽃축제는 시민과 관광객이 함께 만들어가는 여수만의 특별한 축제다"며 "안전하고 쾌적한 환경 속에서 많은 분들이 여수의 밤바다와 불꽃이 어우러진 축제를 즐길 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



