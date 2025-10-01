레고그룹, 역대 최대 규모 '레고 스타워즈 데스스타' 출시

오는 4일부터 공식 레고스토어서 구매 가능

레고그룹은 신제품 '레고 스타워즈 데스스타'를 출시한다고 1일 밝혔다.

신제품은 레고 스타워즈 세트 중 가장 많은 총 9023개 브릭으로 구성됐다. 대상을 실제와 흡사하게 구현하는 '얼티밋 컬렉터 시리즈'의 최신작으로, 스타워즈 은하제국의 상징적인 우주 요새를 정교하게 재현했다. 완성품 크기는 가로 79cm, 높이 70cm다.

‘레고 스타워즈 데스스타' 이미지. 레고그룹 AD 원본보기 아이콘

미니피겨도 레고 스타워즈 시리즈 사상 가장 많은 38개가 포함됐다. 제다이와 스톰트루퍼 두 모습의 루크 스카이워커, 한 솔로, 레아 공주, 츄바카, 다스베이더 등 주요 캐릭터 미니피겨 36개와 드로이드 피겨 2개로 구성됐다.

신제품은 오는 4일부터 전국 온·오프라인 공식 레고스토어에서 구매할 수 있다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>