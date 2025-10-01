본문 바로가기
인스코비 "전환사채 대량 매입 및 일반 대출 전환 통해 주가 안정성 확보 노력"

장효원기자

입력2025.10.01 09:17

인스코비 "전환사채 대량 매입 및 일반 대출 전환 통해 주가 안정성 확보 노력"
코스피 상장사 인스코비 (대표이사 유인수)가 전환사채(CB)를 대량 매입, 이를 일반 대출로 전환했다. 이와 관련 회사는 지난달 29일 상상인저축은행 및 계열사가 보유한 110억원 규모의 CB를 매입해 일반 자금 대출로 전환을 완료했다.


인스코비는 향후 잠재적 유통 물량, 즉 '오버행(Overhang)' 리스크를 선제적으로 관리함으로써 주가 안정 및 투자 심리 개선을 기대하고 있다. 주가가 상승할 경우 투자자들이 CB를 주식으로 전환해 대규모 물량을 시장에 매도할 수 있는 가능성을 차단하는 조치다. 또한 잔여 CB 100억원도 대부분 인스코비 우호 지분인 것으로 알려졌다.

인스코비 관계자는 "대규모 전환권 행사 가능성이 줄어들면서 저가에 시장에 풀릴 수 있는 잠재적 유동 물량이 대폭 감소하게 됐다"며 "투자자들에게 훨씬 장기적인 관점에서 인스코비에 투자할 수 있는 기반을 마련해 줄 것"이라고 강조했다.


인스코비의 이번 CB 매입 및 일반대출 전환은 단순한 재무적 구조조정 이상 의미가 있다. 인스코비가 단기적인 주가 부양보다는 재무 구조 개편을 추진하면서 본질적인 기업 가치 제고에 집중하겠다는 의지를 보였다는 점에서 시장에 긍정적인 시그널로 해석될 수 있다.


이번 조치를 통해 인스코비는 재무 환경 변화에 능동적으로 대처, 핵심 사업의 경쟁력을 강화하고 미래 성장 동력 확보를 위한 투자에 더욱 집중할 계획이다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

