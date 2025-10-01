LS MnM, '국내 유일' LBMA 金 주조·분석 기술평가 인증

금 부문 PAM 인증은 국내 기업 중 유일

LS MnM은 지난달 18일 런던금시장연합회(LBMA)가 실시한 금은 부문 주조·분석 기술평가(PAM) 인증을 3회 연속 갱신했다고 1일 밝혔다. 금 부문 PAM 인증은 국내 기업 중 유일하다.

LBMA는 영국 런던에 본부를 둔 세계 귀금속 시장의 최고 권위 기구로, 제품 품질과 ESG(환경·사회·지배구조) 이행을 엄격히 심사해 우수공급업체(GDL)를 선정한다. GDL은 국제 금은 현물 시장에서 대표적인 신뢰 인증으로, 등재 시 글로벌 시장에서 큰 제품 경쟁력을 갖는다.

PAM은 LBMA GDL 등재 기업의 신뢰성 보증과 명성 증대를 위해 3년마다 주기적으로 실시하는 기술평가다. 주조·분석 분야에서 LBMA의 엄격한 기술적 요구사항을 충족해야 인증을 획득할 수 있으며, 인증 업체만이 GDL 자격을 유지할 수 있다. 특히 순도 99.99% 이상의 귀금속을 생산하는 LS MnM은 타 제련소보다 더욱 까다로운 분석 평가를 진행했다. 평가 결과, 모든 시료를 분석치 차이 0.005% 이내로 특정하면서 완전 통과(Full Pass) 등급으로 검증에 최우수 합격했다.

이번 PAM 인증은 LS MnM의 뛰어난 귀금속 생산 및 품질 관리 능력을 입증한 것으로, 그 의미가 크다. LS MnM은 '책임 있는 금은 인증(Responsible Gold and Silver Certificate)'과 더불어 이번 PAM 인증 갱신으로, 금 13년·은 10년 연속 LBMA GDL 자격을 유지하는 데 성공했다. 품질과 ESG 모두 높은 평가를 받아 금은 수요가 높아지는 글로벌 시장에서 경쟁력을 높였다.

LS MnM 관계자는 "이번 인증을 통해 ESG 이행에 이어 기술로도 높은 평가를 받았다"며 "지속적인 품질 개선과 강화된 ESG 기준 준수로 귀금속 분야에서 경쟁력을 더욱 강화하겠다"고 했다.





