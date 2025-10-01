본문 바로가기
진병영 함양군수, 전통시장 추석 명절 물가 현황 점검

영남취재본부 최순경기자

입력2025.10.01 09:18

상인·방문객 찾아 현장의 소리 경청

진병영 경남 함양군수가 추석 명절을 앞두고 안의 전통시장과 토종약초시장을 찾아 추석 전 물가 현황을 점검하고, 상인·방문객들과 소통의 시간을 가졌다.


진 군수는 안의면사무소에서 종로길 상가와 안의 전통시장을 돌며 시장을 찾은 주민과 상인들을 만나 명절 물가 변동 상황을 꼼꼼히 살피고, 주민과 상인들을 만나 생활 속 불편 사항과 건의 사항을 직접 청취했다.

진병영 함양군수가 안의 전통시장 방문 추석 명절 물가 현황 점검 현장 사진.

또한 주민들에게 민생회복 소비쿠폰의 신청과 사용을 독려하는 한편, 추석 제수용품은 전통시장에서 구매해 지역경제 활성화에 동참해 달라고 당부했다.

진 군수는 "명절을 앞두고 전통시장이 활기를 되찾아 기쁘다"라며 "지역경제가 살아날 수 있도록 행정적인 지원을 아끼지 않겠다. 군민들께서도 정이 넘치는 전통시장에서 제수를 마련해 주시길 바란다"라고 말했다.


이날 안의·토종약초시장을 찾은 진 군수는 오는 10월 2일 지리산 함양시장을 찾아 상인 및 군민과 지속적인 소통을 이어갈 계획이다.


한편, 함양군은 9월 1일부터 12월 31일까지 '함양사랑상품권 특별소비 행사'를 진행하고 있다. 행사 기간 중 군민들은 상품권을 최대 20%(15% 즉시 할인 + 모바일 5% 후 캐시백)까지 저렴하게 구매할 수 있으며 개인당 월 구매 한도는 지류 30만원 모바일 70만원으로 총 100만원까지 가능하다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
