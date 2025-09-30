양구군, 환경부 수입천댐 건설 계획 중단 '환영'

양구군 "군민의 뜻이 이뤄낸 결과…다시는 반복되지 않길"

강원도 양구군은 30일 환경부가 '기후대응댐' 사업과 관련해 수입천댐 건설 계획을 중단한다고 발표함에 따라 "군민의 생존권을 지키기 위해 함께 노력해온 결과가 결실을 맺었다"며 일단 환영의 뜻을 밝혔다.

지난해 7월 30일 환경부가 양구 수입천댐을 포함한 기후대응댐 후보지 14곳을 발표한 이후, 양구군과 군민은 건설 계획에 대한 강한 반대 의지를 지속적으로 표명해왔다.

발표 당일 서흥원 양구군수는 곧바로 국회를 방문해 항의의 뜻을 전달했으며, 이어 지역 주민과 각계 인사들이 참여한 '양구군 수입천댐 건설 반대 추진위원회'가 지난해 8월 9일 출범하면서 지역사회 전반으로 반대 움직임이 확산했다.

특히 지난해 8월 12일에는 강원특별자치도청 앞에서 150여 명의 군민이 참여한 항의 시위를 진행했고, 9월 9일에는 양구종합운동장에서 '수입천댐 건설 반대 양구군민 궐기대회'를 열어 2000여 명이 참여한 가운데 삭발식까지 진행하며 강력한 반대 의지를 표명했다. 10월에는 1만4454명의 군민이 서명에 동참한 '수입천댐 건설 반대 서명부'를 환경부와 대통령실에 공식 전달함으로써 군민의 단합된 뜻을 명확히 했다.

새 정부 출범 이후 당시 김성환 환경부 장관 내정자가 '기후대응댐 계획 전면 재검토' 입장을 밝히면서 사업 추진에 변화의 기류가 형성됐으나, 양구군과 군민은 단순한 재검토나 유보가 아닌 '완전한 백지화'가 이뤄져야 한다는 입장을 지속적으로 강조해왔다.

이번 환경부의 건설 계획 중단 발표는 이러한 군민의 단결된 목소리가 반영된 결과라는 점에서 더욱 의미가 크다.

서흥원 양구군수는 "군민의 단결된 의지와 지속적인 대응이 있었기에 이번 결정을 이끌어낼 수 있었다"며 "수입천댐 건설 계획 중단은 양구군민의 생존권을 지켜낸 뜻깊은 결과로, 다시는 유사한 계획이 추진되는 일이 없기를 바란다"고 말했다.

이어 "앞으로도 군민의 목소리를 최우선으로 반영하고, 환경과 생태, 주민의 삶의 터전을 지켜내기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.





