광주시, '대한민국 산림박람회' 대비 음식·숙박업소 위생 집중 점검

경기 광주시는 오는 '2025 대한민국 산림박람회'(10월 18일~21일)를 맞아 국내외 관람객들에게 깨끗하고 안전한 먹거리와 쾌적한 숙박 환경을 제공하기 위해 식품접객업소와 숙박업소에 대한 집중 위생 관리 계획을 수립하고 본격 점검에 나선다고 30일 밝혔다.

광주시청 전경. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 박람회 개막 전인 9월 29일부터 10월 17일까지(추석 연휴 제외) 3주간 행사장인 곤지암도자공원 인근 도시락 배달업체 등 식품접객업소 208개소를 대상으로 현장점검을 진행한다.

주요 점검 사항은 ▲소비·유통기한 경과 식품 판매·사용 여부 ▲조리장 위생 관리 및 방충 시설 설치 여부 ▲냉장·냉동식품 보관 온도 준수 ▲음식물 재사용 금지 등 식품위생 전반이다.

또한, 관람객들의 안전하고 쾌적한 숙박 환경을 위해 10월 1~2일 이틀간 행사장 인근 숙박업소 13개소를 대상으로 집중 점검을 실시한다. 점검은 ▲영업신고증 및 숙박요금표 게시 ▲객실·침구 청결 및 소독 여부 ▲공중위생 관리 기준 준수 여부 등을 중점 확인하며 아울러 관광객 바가지요금 근절 및 친절 서비스 강화도 안내할 계획이다.

행사 기간 중에는 현장대응반을 편성·운영해 음식점·숙박업소의 비위생적 관리, 식중독 의심 신고 등 민원이 발생할 경우 신속하게 대응할 방침이다. 시는 이번 점검과 더불어 2026년 경기도종합체육대회 개최 대비 사전 관리도 지속적으로 이어갈 계획이다.

시 관계자는 "대한민국 산림박람회 기간 중 방문객들이 안심하고 즐길 수 있도록 철저한 사전점검과 신속한 현장 대응을 통해 안전하고 깨끗한 먹거리·숙박 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.

한편, 시는 음식점 영업자들을 대상으로 위생 관리 안내서인 '슬기로운 식품위생 가이드'를 제작해 보건소 홈페이지(보건·위생 새소식) 코너 및 QR코드로 제공, 영업자들이 손쉽게 정보를 활용할 수 있도록 지원하고 있다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>