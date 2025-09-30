강릉시, '전국 지방자치단체 일자리대상' 4년 연속 수상 쾌거

2025년 지역일자리 목표 공시제 부문 우수상 수상

김홍규 시장 "경제·관광정책 통해 안정적인 일자리 창출 최선"

강원도 강릉시(시장 김홍규)는 30일 고용노동부가 주관하는 '2025년 전국지방자치단체 일자리대상' 시상식에서 4년 연속 수상하는 영예를 안았다.

강릉시가 30일 고용노동부가 주관하는 '2025년 전국지방자치단체 일자리대상' 시상식에서 우수상을 수상하고 있다. 강릉시 제공

특히 강릉시는 2025년에도 '우수상'을 수상함으로써, 작년에 이어 2년 연속 우수상 수상을 달성하는 쾌거를 이뤘다.

'전국 지방자치단체 일자리대상'은 고용노동부가 매년 전국 광역·기초자치단체를 대상으로 일자리 창출 노력과 실적 등을 평가하여 성과가 우수한 자치단체를 선정·시상하는 사업으로, 지역 고용정책에 대한 사회적 관심을 높이기 위해 개최하는 대표적 일자리 분야 사업이다.

강릉시는 지난 2022년부터 '기업하기 좋은 강원제일 경제도시'를 비전으로 전 부서의 행정력을 집중한 결과, 전년 역대 최고의 고용률(15~64세, 68.7%)과 재정지원 일자리 113% 초과 달성의 성과를 이루었다.

특히, 민간일자리 창출을 위한 기업 유치와 관광산업기반 건립을 위한 투자를 확대하고, 중소기업지원과 기업 신·증설 투자, 국가산업단지 기회발전특구지정 등 기업 친화적 환경조성과 지역특화산업육성에 투자한 성과가 높은 평가를 받았다.

또한 ▲지역산업 수요 맞춤형 일자리 창출사업 ▲외국인근로자 지원과 일자리창출 상생사업 ▲미래세대 청년일자리 창출사업 ▲미래성장동력 기반 기업일자리 창출 ▲고령화 인구의 고용위기 내 "일"자리로 극복 등 다양한 고용 창출로 지역경제 활성화를 위한 노력의 결과를 인정받았다.

김홍규 강릉시장은 "제일경제도시 제일관광도시 실현을 위해 꾸준히 노력한 결과, 4년 연속으로 일자리대상을 받게 되어 무척 기쁘다"며 "일자리 확충은 최고의 복지인 동시에 지역경제 활성화와 인구증가로 이어지는 선순환의 시작이므로 모든 시민이 체감 할 수 있는 경제, 관광정책을 통해 안정적인 일자리 창출에 최선을 다하겠다"고 말했다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



