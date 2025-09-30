홍천군, '100년 염원, 철도로 미래를 잇다' 용문~홍천 광역철도 국회 토론회

홍천군, 10월 1일 용문~홍천 광역철도 국회 정책토론회 개최

용문~홍천 광역철도의 예비타당성조사 결과 발표가 임박한 가운데 홍천군의 간절한 염원을 담은 철도 건설 필요성 알리기가 더욱 활발히 이어지고 있다.

홍천군청 전경. 홍천군 제공 AD 원본보기 아이콘

강원도 홍천군은 오는 10월 1일 대한민국 정치 중심지인 국회에서 '용문~홍천 광역철도 정책 토론회'를 개최한다고 30일 밝혔다.

이번 정책 토론회는 유상범·김선교 국회의원실을 비롯해 강원특별자치도, 경기도, 홍천군, 양평군, 강원연구원이 공동 주관한다.

1부 행사에서는 유상범·김선교 국회의원을 비롯한 주요 내빈들의 개회사와 축사가 진행되며, 이어 '100년 염원, 철도로 미래를 잇다'를 주제로 한 홍보 영상 상영과 더불어 주요 참석자들이 LED 화면 앞에 서서 손을 모으는 상징적 퍼포먼스를 통해 용문~홍천 광역철도 건설을 향한 강력한 의지를 표현할 예정이다.

이어지는 2부 행사에서는 철도 전문가와 관계기관이 참여해 용문~홍천 광역철도의 필요성과 파급효과에 대해 심도 있는 주제발표와 토론을 이어간다.

이를 통해 철도 건설이 단순한 교통 인프라 확충을 넘어 지역 균형 발전과 수도권·강원권 상생의 핵심 동력임을 다시 한번 강조할 계획이다.

신영재 홍천군수는 "용문~홍천 광역철도 건설사업은 단순한 경의중앙선 연장을 넘어, 수도권과 강원을 연결하여 지역 소멸 위기에 처한 홍천의 미래 번영과 국가 균형발전을 이끌어갈 마지막 관문"이라며 "특히 대한민국 정치의 심장부인 국회에서 열리는 이번 정책 토론회는 홍천군민의 오랜 숙원과 절실한 염원을 온전히 전하는 뜻깊은 자리가 될 것"이라고 말했다.

홍천군은 이번 국회 토론회를 계기로 용문~홍천 광역철도의 필요성과 당위성을 더욱 널리 알리고, 철도 건설의 조기 실현을 위한 범국민적 공감대 형성과 국가적 지원 확보에 총력을 기울여 나간다는 방침이다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



