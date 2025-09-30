본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

IBK기업은행, 금융위 주관 상반기 기술금융 테크평가 1위

문채석기자

입력2025.09.30 15:35

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"은행권 최초로 4회 연속 1위"
6월 기술신용대출 잔액 124.9조

IBK기업은행은 지난 26일 금융위원회가 주관한 '2025년 상반기 기술금융 테크평가'에서 1위를 차지했다고 30일 밝혔다.


IBK기업은행, 금융위 주관 상반기 기술금융 테크평가 1위
AD
원본보기 아이콘

기술금융은 기업 담보능력이 아닌 기술력과 성장 가능성을 평가해 자금을 지원하는 제도다. 기업은행의 지난 6월 기술신용대출 잔액은 124조9000억원으로 전년 말 대비 9조9000억원 증가해 시장 점유율 40.6%를 기록했다.

기업은행은 은행권 최초로 4회 연속 1위에 올랐다. 회사 측은 1위에 오른 것을 기술우수 기업 선제 발굴, 현장 중심 심사체계 고도화, 기술정보 통합 데이터베이스(DB) 구축 등 실행력을 강화한 결과로 본다.


기업은행 관계자는 "첨단산업 및 벤처기업 등 기술력과 성장 가능성이 있는 기업에 기술신용대출 지원하겠다"며 "앞으로도 정부의 생산적 금융 정책 기조에 적극 부응하겠다"고 말했다.


한편 기업은행은 3년간 2조5000억원 이상의 모험자본을 공급했다. 또한 창업육성 플랫폼 IBK창공을 통해 1000개 이상의 혁신창업기업을 발굴·육성해 모험자본 생태계 확장에 기여해 왔다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1% 연구자들 7명 채용하자 '넘사벽'[대학 대전환]⑬ 韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

교회 권사 정청래, 불교 법명 받은 사연

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

'여자 아베'vs'펀쿨섹좌'…日자민당 총재 선거 열전

새로운 이슈 보기