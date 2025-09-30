장수군, '영농부산물 안전처리' 지원 신청 접수

11월 14일까지…"미세먼지 저감·산불 예방"

전북 장수군이 내달 1일부터 11월 14일까지 각 읍·면 농업인상담소에서 2025년 하반기 '영농부산물 안전처리 지원사업' 신청을 받는다.

30일 군에 따르면 이번 사업은 농촌지역의 미세먼지 저감과 산불 예방을 목적으로 추진되며, 영농부산물을 전통적인 소각 방식 대신 파쇄 후 즉시 농지에 살포해 자연퇴비화를 촉진하는 친환경 순환 농업 실천 사업이다.

파쇄 대상은 사과·포도 등 과수 전정가지를 비롯해 고추, 깨, 콩 등 밭작물의 영농부산물이다. 신청자는 파쇄 작업이 원활히 이뤄지도록 영농부산물을 농지 내 일정 간격으로 모아 둬야 하며, 노끈·비닐 등 불순물은 반드시 사전에 분리해야 한다.

작업 우선순위는 ▲산림과 인접한 지역(100m 이내) ▲고령 농업인 및 취약계층 ▲일반 농경지 순으로 정해진다. 사업은 오는 11~12월 진행되며, 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

이번 사업은 매년 반복되는 영농부산물 불법 소각 문제를 근본적으로 해결하기 위한 장수군의 적극적인 대응책으로 평가된다. 특히 농촌지역의 봄·가을철 불법 소각은 미세먼지 발생뿐 아니라 대형 산불의 원인이 돼 주민 안전을 위협해왔으며, 군은 이번 사업을 통해 깨끗하고 안전한 농촌환경을 조성할 것으로 기대하고 있다.

최훈식 군수는 "이번 지원사업을 통해 미세먼지와 산불 위험을 줄이는 동시에 농업 부산물을 효과적으로 자원화해 친환경 농업 확산에 기여할 것이다"며 "많은 농업인들이 적극 참여해 주기를 바란다"고 말했다.





