한성숙 장관 "中企·소상공인 서비스 끊기지 않도록 총력"

화재 피해 대응상황 점검 확대간부회의 개최

24시간 비상근무 체제…정책자금 접수 정상화

"이런 사태 재발 않도록 전체 시스템 점검"

중소벤처기업부는 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실 화재에 따른 정부 정보시스템 장애와 관련해 30일 '화재 피해 대응상황 점검 확대간부회의'를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의는 광화문-세종청사-전국 13개 지방청을 화상으로 연결해 진행했으며 장관, 실·국장, 13개 지방청장 등 주요 간부 모두 참석했다.

중기부는 이번 확대간부회의에서 ▲실·국·산하기관별 정보시스템 운영 현황과 연계시스템 조치사항 ▲추석 명절 대비 중소기업·소상공인 유동성 공급 추진 상황 ▲ 추석명절 연휴 기간 비상대응 태세 등을 점검했다.

중기부는 사고 발생 직후부터 위기대응상황팀을 구성해, 24시간 비상근무·관제 체계를 가동해 상황을 모니터링하고 있다. 정보시스템 정상화에 주력하며 중소벤처기업진흥공단·소상공인시장진흥공단·기술보증기금·신용보증재단의 정책자금과 전국 17개 지역신보가 운영하는 보증도 현재 정상화됐다.

한성숙 중기부 장관은 "이런 상황이 재발하지 않도록 전체 시스템을 점검 중"이라며 "중소기업과 소상공인에게 제공하는 행정서비스가 끊기지 않도록 부처 역량을 총동원해 신속하고 세밀하게 대응하겠다"고 말했다.





