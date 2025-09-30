[로펌은 지금]YK, 양정숙 전 국회의원 경영전략 고문변호사로 영입

국회 과방위·정무위 활동 경험 바탕

기업·정책·규제 자문 강화

법무법인 YK(대표변호사 강경훈·김범한)가 양정숙 전 국회의원(사법연수원 22기)을 경영전략 고문변호사로 영입했다.

30일 YK는 국회와 정부 위원회에서 정책 설계와 제도 개선에 참여해온 양 전 의원이 YK 경영전략 고문변호사로서 입법·정책 자문과 행정·규제 분야 경험을 바탕으로 기업 컨설팅과 입법 분야에서 활동할 예정이라고 밝혔다.

양정숙 법무법인 YK 경영전략 고문변호사. 법무법인 YK

1993년 변호사로 개업한 양 변호사는 1998년 여성합동법률사무소를 설립해 다양한 사건을 수행했다. 2002년 이화여자대학교 대학원에서 박사 과정을 수료하고 일본 도쿄대학에서 연수를 받았다. 이후 2005년 미국 UCLA(캘리포니아 대학교 로스앤젤레스)에서 비교법과 국제 규제정책을 연구했고, 2007년부터 법무법인 서울중앙에서 변호사로 활동했다.

변호사 시절 위안부 피해자와 일본 강제징용 피해자들의 인권 보호를 위해 '일제피해자 인권특위' 위원으로 참여했다. 2010년에는 일본이 가해자임을 최초로 인정한 한일변호사협회 공동선언문 발표를 이끄는 등 피해자 권리 회복의 계기를 마련했다.

이후 한센병 환자 손해배상 소송을 제기해 일본 정부로부터 1인당 약 1억원의 배상을 이끌어내는 등 사회적 약자 보호에도 앞장섰다. 2014년에는 국민연금과 공무원연금 등 장래 퇴직연금도 재산분할의 대상이 된다는 대법원 전원합의체 판례를 끌어내 가사·재산분할 분야의 법리 발전에도 기여했다.

양 변호사는 공공 영역에서도 활발한 활동을 보였다. 2008년 방위사업청 계약심의위원회, 2011년 국세청 국세심사위원회, 중앙행정심판위원회 위원으로 참여해 행정·조세·계약 분야의 분쟁 해결에 기여했다. 그 밖에도 그는 방송통신위원회 행정심판위원, 서울가정법원 조정위원, 대한변호사협회 감사, 한국여성변호사회 부회장, 국가인원위원회 비상임위원 등을 지냈다.

2020년 제21대 국회의원(비례대표)으로 당선된 뒤 과학기술정보방송통신위원회, 예산결산특별위원회, 정무위원회에서 활동하며 국가 예산, 금융·산업 규제, 디지털 전환 정책 등 주요 현안을 다뤘다.

양 변호사는 YK 경영전략 고문변호사로서 ▲산업별 규제 변화에 따른 정책·규제 ▲공공기관·지자체 협력 ▲입법·정책 컨설팅 ▲행정심판·규제 대응 지원 등 기업 비즈니스와 정책 환경을 아우르는 자문을 맡을 예정이다.

YK 관계자는 "규제와 정책 변화가 복잡해지는 시점에서 양 변호사의 합류는 기업 고객의 전략적 대응에 큰 힘이 될 것"이라며 "입법·정책 경험을 바탕으로 기업들이 제도 변화에 선제적으로 대응할 수 있도록 지원할 계획"이라고 말했다.





