'정전사고 비상출동' 5년간 1,306건…여름철 집중

호남취재본부 정승현기자

입력2025.09.30 10:58

김원이 "계절별 분석·선제적 대응 필요"

김원이 더불어민주당 의원.

김원이 더불어민주당 의원.

최근 5년간 정전사고로 인한 비상출동이 1,300여건 발생했으며, 이 중 절반 가까이가 여름철에 집중된 것으로 나타났다.


30일 더불어민주당 김원이 의원(전남 목포)이 한국전기안전공사로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 2020~2024년 정전사고 비상출동은 총 1,306건이었다. 이 가운데 6~8월 여름철 출동은 542건으로 전체의 41.5%를 차지했다.

연도별로는 ▲2020년 144건(48%) ▲2021년 96건(38%) ▲2022년 111건(42%) ▲2023년 87건(42%) ▲2024년 107건(38%)으로, 매년 출동의 3건 중 1건 이상이 여름에 집중됐다. 특히 2020년 9월에는 태풍 '마이삭'과 폭염 영향으로 83건이 발생했다.


정전사고 원인으로는 설비 노후·고장이 1,039건(79.5%)으로 압도적 비중을 차지했다. 이어 한전선로 이상 170건(13%), 자연재해 65건(5%), 인적 요인 32건(2.6%) 순이었다.


김 의원은 "매년 여름 반복되는 정전사고는 전력설비 사전 관리가 얼마나 취약한지를 보여주는 단적인 사례다"며 "계절별 사고 유형을 분석하고 현장 대응력을 강화해 선제적 전기안전 체계를 마련해야 한다"고 강조했다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
