르노코리아, 출시 1년 그랑 콜레오스 '패밀리카' 다시 정의한다

오현길기자

입력2025.09.30 10:23

연식변경 모델 출시

르노코리아는 출시 1주년을 맞은 '그랑 콜레오스'의 연식 변경 모델을 출시하면서 '패밀리카' 시장 선점에 나선다고 30일 밝혔다.


르노 그랑 콜레오스 에스카파드 루프박스 버전. 르노코리아

2026년형 모델은 동승석까지 이어진 오픈알(openR) 파노라마 스크린을 활용한 인포테인먼트 서비스이 특징이다. 20가지 캐주얼 게임을 제공하는 '알(R)아케이드 게임'과 노래방 서비스인 '알비트(R·Beat)'는 차 안에서 즐길 수 있는 색다른 재미를 선사한다.

르노코리아는 기존 차량에도 무선 소프트웨어 업데이트를 통해 게임 서비스를 제공, 1년간 무상으로 체험할 수 있게 할 방침이다. 아울러 아이코닉과 에스프리 알핀 트림에 무광 타입 신규 색상인 '새틴 유니버스 화이트'를 추가했으며, 파노라마 선루프도 적용됐다.


르노 그랑 콜레오스 오픈알(openR) 파노라마 스크린에 탑재된 아케이드 게임 기능. 르노코리아

그랑 콜레오스는 차체에 초고강도 '핫 프레스 포밍(HPF)' 부품을 동급 최대인 18% 비율로 적용, 980Mpa 이상의 신소재 기가 스틸과 초고장력강판 등 고품질 소재를 적용해 차체 안전성이 뛰어나다. 최대 31개 최첨단 주행 보조 기능(ADAS)을 탑재해 주행 안전성을 높였다.


르노코리아 관계자는 "가족을 생각한 인포테인먼트 서비스들은 패밀리카가 나아갈 방향을 다시금 제시하겠다"며 "운전자와 더불어 동승객까지 세심하게 배려하며 보다 따뜻한 감성의 차량으로 거듭날 것"이라고 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
