HD현대중공업, 美 해군 군수지원함 MRO 본격 착수

울산 염포부두서 4.1만t급 군함 정기 정비

연말까지 안전 설비 점검 후 미 해군에 인도

HD현대미포 합병 시너지…함정 정비역량 ↑

HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 505,000 전일대비 13,500 등락률 +2.75% 거래량 62,981 전일가 491,500 2025.09.30 09:56 기준 관련기사 韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환코스피, 2% 넘게 하락하며 3380선으로 밀려…"관세협상 난항 우려"코스피, 외인·기관 순매도에 2% ↓…3400선 붕괴 전 종목 시세 보기 close 이 미국 해군의 군수지원함 유지·보수·정비(MRO) 사업에 본격적으로 뛰어들었다.

HD현대중공업은 미 해군 7함대 소속의 4만1000톤급 화물 보급함 'USNS 앨런 셰퍼드(Alan Shepard)'함이 정기 정비를 위해 울산 동구 HD현대미포 HD현대미포 010620 | 코스피 증권정보 현재가 201,000 전일대비 6,400 등락률 +3.29% 거래량 92,576 전일가 194,600 2025.09.30 09:56 기준 관련기사 이상균 HD현대중공업 대표 "KDDX 기다릴 수밖에…국내 조선소 확장은 검토 안해"HD현대重 노조 전면 파업 돌입했지만…참여율 '한자릿수'에 동력 약화넥스트레이드, 한국거래소와 거래정지 해제 시점 맞춘다 전 종목 시세 보기 close 인근 염포부두에 입항했다고 30일 밝혔다. 이번 사업은 HD현대중공업이 지난달 수주한 건으로, 길이 210m, 너비 32m, 높이 9.4m 규모의 선박이다. 회사는 이날부터 안전 장비·설비 점검, 각종 탱크류 정비, 장비 검사 등을 순차적으로 진행해 연말까지 정비를 마치고 미 해군에 인도할 예정이다.

HD현대중공업은 미 해군 7함대 소속의 4만1000톤급 화물보급함 'USNS 앨런 셰퍼드(Alan Shepard)'함이 정기 정비를 위해 울산 동구 HD현대미포 인근 염포부두에 입항했다고 30일 밝혔다.

HD현대중공업은 이미 2022년 필리핀 현지에 군수 지원센터를 세워 인도 함정의 MRO 사업을 수행하며 해외 해군 지원 역량을 입증한 바 있다. 이번 미 해군 지원함 정비는 글로벌 MRO 시장 진출의 본격적인 신호탄으로 평가된다.

특히 HD현대중공업은 오는 12월 출범을 목표로 HD현대미포와의 합병을 추진하고 있다. 합병 이후 미포조선의 도크·안벽 인프라를 활용할 경우 해외 군수 함정 정비 능력이 강화될 전망이다.

주원호 HD현대중공업 특수선사업대표는 "기술력과 노하우를 바탕으로 이번 정비를 성공적으로 마쳐 미 해군이 만족할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



