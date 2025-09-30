한샘, '2025 KCSI' 가정용·부엌 가구 부문 2관왕

한샘은 '2025 한국산업의 고객만족도(KCSI)' 조사에서 가정용 가구와 부엌 가구 부문에서 나란히 1위를 기록했다고 30일 밝혔다.

KCSI는 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 1992년 개발한 한국형 고객 만족도 지표로 국내 산업의 고객 만족 수준을 체계적으로 평가하는 모델이다.

한샘은 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관한 '2025 한국산업의 고객만족도(KCSI)' 조사에서 가정용 가구와 부엌 가구 부문에서 나란히 1위를 기록했다.

한샘은 가정용 가구 부문에서 10년 연속 1위를 차지했다. 거실·침실·서재 등 주거 공간 전반을 아우르는 제품의 경쟁력과 일관된 서비스 품질을 인정받는 결과라고 회사 측은 설명했다.

부엌 가구 부문에서는 9년 연속 1위, 통산 17회 1위를 달성했다. 한샘이 50여년간 축적한 주방 설계 노하우를 집약한 대표 라인업 유로 키친을 중심으로 높은 평가를 받았다.

한샘 관계자는 "앞으로도 고객의 일상에 가치를 더하는 공간 솔루션을 제시하며 국내 홈 인테리어 기준을 선도하는 브랜드로 지속적인 고객 신뢰를 확보하겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



