'내 손으로 뽑는 우리동네 문화자원' 제2기 로컬100 국민투표

문화체육관광부는 지역문화진흥원과 함께 10월1일부터 31일까지 지역 대표 문화자원을 국민과 함께 발굴하고 확산하기 위해 '제2기 로컬100(2026~2027)'을 선정하는 온라인 국민투표를 실시한다고 30일 밝혔다.

로컬100은 문화공간과 콘텐츠 등 지역 고유의 매력적인 문화자원을 선정해 널리 알리는 사업이다. 문체부는 2023년 제1기 로컬100(2024~2025)를 발표했다. 올해 '제2기 로컬100'을 선정하는 과정에서는 국민 참여 기회를 대폭 확대됐다.

이번 온라인 투표는 국민과 각 지방자치단체로부터 추천받은 후보군 중 심사 등을 통해 선정된 후보 200개를 대상으로 진행한다. 이번 투표에 앞서 지난 7월에 진행한 제2기 로컬100 선정 후보 온라인 추천에서는 국민과 17개 시도 등이 참여, 총 1042개 후보가 접수됐다. 문체부는 이후 지역 전문가 심사와 온라인 언급량 등 빅데이터를 분석해 200개 후보를 선정했으며, 이번 국민투표 결과와 전문가 심사 결과를 합산해 제2기 로컬100을 최종 선정한다.

최종 후보 200개에는 박물관·복합문화공간·전통시장·문화거리 등 일상 속 문화공간부터 지역축제, 공연, 체험형 콘텐츠, 지역 브랜드에 이르기까지 매력적인 지역문화자원이 포함됐다.

제2기 로컬100 선정 국민투표는 로컬100 공식 누리집에서 참여할 수 있다. 1인당 다섯 표가 주어지며, 원하는 후보를 선택해 온라인으로 투표하면 된다. 참여자에게는 추첨을 통해 제1기 로컬100으로 선정된 '자라섬재즈페스티벌'과 '청주공예비엔날레' 관람권, '성심당' 상품권 등 지역문화 콘텐츠와 연계한 다양한 상품이 증정된다. 투표 참여 후 다른 사람에게 투표 참여를 추천하면 추천인과 참여자 모두에게 추가 경품 당첨 기회가 제공된다.

최종 선정 결과는 올해 말 발표될 예정이다. 문체부는 로컬100과 연계한 온·오프라인 콘텐츠 제작, 민간 기업과의 협업을 통한 상품, 체험프로그램 출시 등을 통해 제2기 로컬100을 대한민국을 대표하는 지역문화 브랜드로 알릴 계획이다.

문체부 송윤석 지역문화정책관은 "제2기 로컬100 선정은 국민 모두가 주인공이 되어 우리 동네의 숨은 문화자원을 발굴하고 널리 알리는 진정한 국민 참여형 사업으로 기획했다"며 "이번 국민투표가 지역의 자긍심을 높이고, 일상 속 문화가치를 전국에 확산하는 계기가 되길 기대한다"라고 밝혔다.





