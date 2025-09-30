본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

구미시, '대한민국 새단장' 캠페인 앞장서

영남취재본부 김이환기자

입력2025.09.30 15:42

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

‘내 집 앞 내가 청소하기’ 생활실천으로 시민 자발적 참여 유도
APEC 정상회의 앞두고 환경미화 총력·추석 귀성객 맞이
행정안전부 '대한민국 새 단장' 국민 참여 운동의 일환

경북 구미시는 지난 29일 사곡역 일원에서 '대한민국 새 단장' 캠페인을 전개하며 추석 명절과 10월 APEC 정상회의를 앞두고 도시환경 정비에 앞장섰다.


이번 활동은 행정안전부가 추진하는 '대한민국 새 단장' 국민 참여 운동의 일환이다.

'대한민국 새 단장' 캠페인을 시작을 알리며 단체사진을 촬영했다./김이환기자

'대한민국 새 단장' 캠페인을 시작을 알리며 단체사진을 촬영했다./김이환기자

AD
원본보기 아이콘

대한민국 새 단장 국민 참여 운동 통해 APEC 정상회의를 앞두고 국제행사에 걸맞은 환경을 조성하고 귀성객과 방문객에게 깨끗한 도시 이미지를 제공한다는 방침이다.

또 '내 집 앞 내가 청소하기' 생활 실천 캠페인을 병행해 시민 자발적 참여를 유도했다.


이와 함께 시 전 부서와 읍면동에서도 자체 청소 활동을 이어가며 골목길과 생활권 구석구석까지 환경 개선을 확대하고 있다.


김팔근 행정안전국장은 "민관이 함께하는 환경정비 활동을 통해 시민이 체감할 수 있는 쾌적한 생활환경을 만들고, 생활 속 환경정비 문화를 꾸준히 확산해 나가겠다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1% 연구자들 7명 채용하자 '넘사벽'[대학 대전환]⑬ 韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

교회 권사 정청래, 불교 법명 받은 사연

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

'여자 아베'vs'펀쿨섹좌'…日자민당 총재 선거 열전

새로운 이슈 보기