부산 기장군, 지역 인재 키운다… 하반기 장학생 모집

기장군(군수 정종복)은 오는 10월 1일부터 10월 31일까지 '2025년 하반기 기장군 장학생 선발'을 위한 신청 절차를 진행한다.

군은 지역발전을 견인할 인재 양성을 위해 '기장군 장학기금설치 및 운용 조례' 등에 따라 매년 상·하반기 두 차례 장학생 모집하고 있다.

지원 규모는 대학생의 경우 성적우수, 복지, 다자녀, 특기 분야별로 자비 납부 등록금 범위 내에서 1인당 최대 200만원까지 가능하다. 또 초·중·고등학생은 특기장학금 분야에서 1인당 50만원이 지원된다.

지원자격은 공고일인 9월 25일 기준으로 부모 또는 학생 본인이 주민등록상 연속해 1년 이상 기장군에 계속 거주하고 있어야 하며, 선발 전형 별 세부 기준을 충족해야 한다.

신청은 주민등록상 주소지의 읍·면 행정복지센터로 방문 신청할 수 있다. 군은 신청자를 대상으로 오는 11월 심사를 진행하고, 12월 심의위원회 심의를 거쳐 장학생을 최종 선발할 예정이다.

정종복 기장군수는 "장학금 지원은 단순한 교육비 부담 경감을 넘어 기장군의 미래를 책임질 인재를 키우는 소중한 투자이다"라고 강조하며, "인재 육성 통한 기장군 발전의 중요한 초석이 되길 바란다"고 말했다.

기장군 장학금과 관련한 자세한 사항은 기장군 누리집(홈페이지) 알림사항 또는 고시공고란에서 '장학금'을 검색하거나 기장군 교육청소년과 또는 해당 읍·면 행정복지센터로 문의하면 된다.





