본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

남원시, 추석 맞아 '사회복지시설·군부대' 위문

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.29 16:26

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전북 남원시가 다가오는 추석을 맞아 지난 25일부터 관내 사회복지시설과 자매결연 가정, 군부대를 잇달아 방문해 위문 활동을 펼쳤다.


29일 시에 따르면 이번 위문 활동은 명절을 맞아 지역 내 소외된 이웃들과 따뜻한 정을 나누고, 사회복지시설과 군부대에 격려와 감사의 뜻을 전하기 위해 마련됐다.

남원시가 다가오는 추석을 맞아 관내 사회복지시설과 자매결연 가정, 군부대를 방문해 위문 활동을 펼쳤다. 남원시 제공

남원시가 다가오는 추석을 맞아 관내 사회복지시설과 자매결연 가정, 군부대를 방문해 위문 활동을 펼쳤다. 남원시 제공

AD
원본보기 아이콘

최경식 시장은 "추석은 가족과 이웃이 함께하는 특별한 시간인 만큼, 소외된 이웃들에게도 따뜻한 마음을 전하고자 위문 활동을 계획했다"며 "이번 기회를 통해 지역사회의 결속력이 더욱 두터워지는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.

이어 "위문을 통해 사회복지시설과 군부대에 감사의 뜻을 전하고, 더욱 의미 있는 명절을 보낼 수 있도록 지속적인 사회적 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.


한편 시는 앞으로도 지역사회와 협력해 주민들의 행복한 삶을 위해 다양한 사회복지 활동을 지속적으로 펼쳐 나갈 예정이다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난리난 가성비 제수용품 2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

추석 연휴 너무 비싼 숙박비…"차라리 해외 갈래"

'아빠차, 오빠차, 내 차'…40년 국민세단 쏘나타의 변천사

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

서울 집값 진짜 잡힐까… 한강벨트에 19.8만가구 공급

결국 열흘만에 중단…'고장투성이' 한강버스, 한달간 못타요

새로운 이슈 보기