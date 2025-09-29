광주도시공사 "영락·망월묘지 플라스틱 조화 반입 금지"

영락공원 2추모관 제례실 안치단 전환

광주도시공사(사장 김승남)는 친환경 추모공원 조성을 위해 올해 추석 명절부터 영락·망월묘지 공원 내 플라스틱 조화 반입을 전면 금지한다고 29일 밝혔다.

플라스틱 조화는 관리가 용이하다는 장점에도 불구하고 분해되지 않는 특성상 토양오염과 탄소배출 증가 등 환경문제를 초래하는 것으로 지적돼 왔다.

이에 따라 공사는 생화나 드라이플라워 등 환경친화적 소재 사용을 권장하며, 오는 11월부터는 묘지 내 설치된 플라스틱 조화를 전량 수거할 계획이다. 플라스틱 조화 관련 문의 사항은 공원사업팀으로 문의하면 된다.

또 영락공원 내 2추모관의 만장이 다가옴에 따라 원활한 안치를 위해 제례실을 안치단으로 전환하며, 이에 따라 오는 10월 13일부터 제례실 운영을 종료한다.

김승남 사장은 "플라스틱 조화 사용 제한은 환경보호와 지속 가능한 사회 실현을 위한 중요한 실천인 만큼 모든 추모객께서 친환경 추모문화 확산에 동참해 주시길 부탁드린다"고 말했다.





