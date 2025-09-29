본문 바로가기
[포토] 광주 사회복지공동모금회, 서구에 위문금 전달

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.29 14:29

원본보기 아이콘

광주 서구가 29일 집무실에서 광주사회복지공동모금회(회장 구제길)로부터 서구 관내 아동복지시설 3개소에 지원할 온누리상품권 총 150만원을 전달받았다. 광주 서구 제공





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
