[포토] 광주 사회복지공동모금회, 서구에 위문금 전달

광주 서구가 29일 집무실에서 광주사회복지공동모금회(회장 구제길)로부터 서구 관내 아동복지시설 3개소에 지원할 온누리상품권 총 150만원을 전달받았다. 광주 서구 제공





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>