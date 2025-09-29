국가정보자원관리원 화재 … 경남도 "도민 불편 최소화"

지난 26일 대전 국가정보자원관리원 화재로 정부24, 사회보장정보시스템 등 일부 행정시스템 먹통 사태가 벌어진 가운데 경남도가 서비스 장애에 대처하며 도민 불편을 최소화하고 있다.

경남도에 따르면 경남도 대표 누리집은 NHN 공공클라우드존에서 운영돼 이번 화재로 인한 직접적 피해는 없는 것으로 나타났다.

다만 우체국 금융과 우편, 정부24, 국민신문고, 모바일 신분증 등 대국민 서비스와 공직자 통합메일, 온나라 메일·영상회의, 정부공인인증서(GPKI) 등 내부 행정서비스는 전국적으로 접속이 중단됐다가 조금씩 복구 중이다.

국가정보자원관리원 화재가 무정전전원장치(UPS) 내 리튬이온배터리 발화로 일어난 것으로 알려진 것과 관련해, 경남도는 도청 내 무정전전원공급장치(UPS)는 납산배터리를 이용하고 있어 발화 가능성이 작고 안정적이라고 설명했다.

또 통합데이터센터는 무정전전원공급장치(UPS)실과 별도로 분리돼 있어 안전하다고 덧붙였다.

경남도는 18개 시군에 자체 점검을 요청해 정보시스템 및 UPS 현황 자료를 받아 현장 실태 점검이 필요하다고 판단되는 시군에 직접 방문해 합동점검을 할 계획이다.

도는 도·시군 누리집과 도 SNS에 국가정보자원관리원 화재에 따른 정부24 서비스 중단 및 대체 방안을 공지했다.

도민 서비스와 관련된 복지서비스 종합 포털 '복지로'와 사회보장 정보시스템 '행복이음'은 해당 누리집을 통해 관할 시·군별 수기 신청을 할 수 있도록 안내했다.

온라인 화장예약시스템인 'e하늘장사시스템'은 시군별 수기 접수 처리해 정상 운영하며, 응급환자 발생 시 병원 응급실에 경광등이 켜지도록 하는 '119구급스마트시스템'은 구급대원이 전화로 병원에 이송 가능 여부를 확인한다.

경남도는 28일 행정부지사 주재로 오전에는 실·국·본부장 회의를, 오후에는 시·군 부단체장 회의를 개최해 세부 피해 상황과 대처방안을 점검했다.

아울러 대도민 불편을 최소화할 수 있도록 주요 정보시스템 모니터링을 강화하고 대체 방안을 적극적으로 안내할 방침이다.

도 관계자는 "현재 중앙부처 및 시군과 협력해 피해 상황 등을 점검 중이다"며 "도민 불편을 최소화하기 위해 중단된 서비스를 파악하고 대체 수단을 도민들에게 신속하게 안내하도록 하겠다"라고 말했다.





