본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 영산강변 '서창 감성조망대' 10월 1일 개장

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.29 11:55

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'Y프로젝트' 첫 결실…억새·노을 힐링 공간
지역경제 활성화·도시브랜드 제고 '명소' 기대

광주시가 '영산강 100리길, Y프로젝트'의 첫 번째 핵심 사업으로 '서창 감성조망대'를 건립, 오는 10월 1일 오후 5시 20분 개장한다. 광주시 제공

광주시가 '영산강 100리길, Y프로젝트'의 첫 번째 핵심 사업으로 '서창 감성조망대'를 건립, 오는 10월 1일 오후 5시 20분 개장한다. 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

광주시가 영산강을 도시 활력 중심지로 만들기 위한 '영산강 100리길, Y프로젝트'의 첫 번째 핵심 사업으로 '서창 감성조망대'를 건립, 오는 10월 1일 오후 5시 20분 개장한다. 광주 서창들녘 인근 영산강 변에 자리한 이 조망대는 오랜 염원 끝에 완성된 시민휴식 공간으로 기대를 모으고 있다.


29일 시에 따르면 서창 감성조망대는 특별교부세 15억원과 시비 10억원 등 25억원이 투입돼 3년에 걸쳐 조성됐다. 특히 영산강의 아름다운 물줄기와 드넓게 펼쳐진 억새밭을 배경으로 황홀한 노을을 조망할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 옛 서창포구의 역사적 의미를 되새기고, 생태적 아름다움과 문화적 가치를 동시에 체험할 수 있는 복합 공간으로 그 의미를 더하고 있다. 시는 이곳이 광주를 넘어 전국적 노을 명소로 자리매김할 것으로 전망하고 있다.

개장식에는 강기정 시장과 김이강 서구청장을 비롯해 지역 국회의원, 공공기관장, 시민 등 200여명이 참석하며, 광주시립교향악단의 특별공연도 마련된다.


Y프로젝트는 '맑은물, 익사이팅, 에코, 연결' 등 4대 핵심 가치를 기반으로 2030년까지 총 20개 사업에 3,732억원을 투입하는 광주시의 대규모 사업이다. 서창 감성조망대 개장은 그 첫걸음으로, 향후 영산강 일대 친수공간 확충과 생태복원, 관광 인프라 구축에 중요한 이정표가 될 전망이다.


시는 휴식과 치유의 명소인 '서창 감성조망대'가 시민과 관광객들에게 찾고, 머무르고 싶은 여행지로 자리 잡아 지역경제 활성화와 도시브랜드 가치 제고에 기여할 것으로 기대하고 있다.

이승규 신활력추진본부장은 "서창 감성조망대는 시민과 관광객이 영산강의 아름다운 노을을 보며 감성과 문화를 함께 즐길 수 있는 공간이다"며 "생태·문화·역사적 가치를 체험할 수 있는 광주의 대표 명소로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장인들 '네이트온' 갈아타나 "카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

당근·오렌지에 '이것' 넣으면 뱃살 쏙… SNS서 화제인 '마법의 음료'

'포스트 엔비디아' 직면…젠슨 황 "美中 반도체 격차 '나노 초'"

윤석열, 내란재판 또 불출석…尹측 "지난주 재판 이후 구토·현기증 이어져서"

새로운 이슈 보기