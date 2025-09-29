광주 영산강변 '서창 감성조망대' 10월 1일 개장

'Y프로젝트' 첫 결실…억새·노을 힐링 공간

지역경제 활성화·도시브랜드 제고 '명소' 기대

광주시가 '영산강 100리길, Y프로젝트'의 첫 번째 핵심 사업으로 '서창 감성조망대'를 건립, 오는 10월 1일 오후 5시 20분 개장한다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시가 영산강을 도시 활력 중심지로 만들기 위한 '영산강 100리길, Y프로젝트'의 첫 번째 핵심 사업으로 '서창 감성조망대'를 건립, 오는 10월 1일 오후 5시 20분 개장한다. 광주 서창들녘 인근 영산강 변에 자리한 이 조망대는 오랜 염원 끝에 완성된 시민휴식 공간으로 기대를 모으고 있다.

29일 시에 따르면 서창 감성조망대는 특별교부세 15억원과 시비 10억원 등 25억원이 투입돼 3년에 걸쳐 조성됐다. 특히 영산강의 아름다운 물줄기와 드넓게 펼쳐진 억새밭을 배경으로 황홀한 노을을 조망할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 옛 서창포구의 역사적 의미를 되새기고, 생태적 아름다움과 문화적 가치를 동시에 체험할 수 있는 복합 공간으로 그 의미를 더하고 있다. 시는 이곳이 광주를 넘어 전국적 노을 명소로 자리매김할 것으로 전망하고 있다.

개장식에는 강기정 시장과 김이강 서구청장을 비롯해 지역 국회의원, 공공기관장, 시민 등 200여명이 참석하며, 광주시립교향악단의 특별공연도 마련된다.

Y프로젝트는 '맑은물, 익사이팅, 에코, 연결' 등 4대 핵심 가치를 기반으로 2030년까지 총 20개 사업에 3,732억원을 투입하는 광주시의 대규모 사업이다. 서창 감성조망대 개장은 그 첫걸음으로, 향후 영산강 일대 친수공간 확충과 생태복원, 관광 인프라 구축에 중요한 이정표가 될 전망이다.

시는 휴식과 치유의 명소인 '서창 감성조망대'가 시민과 관광객들에게 찾고, 머무르고 싶은 여행지로 자리 잡아 지역경제 활성화와 도시브랜드 가치 제고에 기여할 것으로 기대하고 있다.

이승규 신활력추진본부장은 "서창 감성조망대는 시민과 관광객이 영산강의 아름다운 노을을 보며 감성과 문화를 함께 즐길 수 있는 공간이다"며 "생태·문화·역사적 가치를 체험할 수 있는 광주의 대표 명소로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



