[특징주]알테오젠, 코스피 이전상장 본격화에 강세

알테오젠 이 29일 장 초반 강세다. 코스피 이전상장이 본격화하며 투자심리가 회복된 것으로 보인다.
이날 오전 9시 45분 기준 코스닥 시장에서 알테오젠 주가는 전 거래일 대비 3.36% 뛴 46만2000원을 나타내고 있다. 주가는 45만6500원으로 출발해 장중 한때 46만4500원까지 오르기도 했다.
이날 알테오젠은 공지를 통해 코스피 이전상장을 위해 한국투자증권을 주관사로 선정했다고 밝혔다. 지난 8월 코스피 이전상장에 대한 계획을 공식 발표한 지 한 달여 만이다. 알테오젠은 "한국투자증권과 이전 상장에 대한 준비를 진행하고 연내 임시 주총을 개최할 예정"이라고 밝혔다.
2008년 설립된 알테오젠은 현재 코스닥 시장 시가총액 1위 자리를 지키고 있다. 앞서 엔씨소프트 , 네이버( NAVER ), 카카오 , 셀트리온 등도 코스닥에서 코스피로 이전상장한 바 있다.
권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
