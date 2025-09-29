[특징주]알테오젠, 코스피 이전상장 본격화에 강세

알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 464,000 전일대비 17,000 등락률 +3.80% 거래량 155,355 전일가 447,000 2025.09.29 10:36 기준 관련기사 반도체 대형주에 올라탄 ‘소부장’에서 아이디어 얻었다면?코스피, 2% 넘게 하락하며 3380선으로 밀려…"관세협상 난항 우려"코스피, 외인·기관 순매도에 2% ↓…3400선 붕괴 전 종목 시세 보기 close 이 29일 장 초반 강세다. 코스피 이전상장이 본격화하며 투자심리가 회복된 것으로 보인다.

이날 오전 9시 45분 기준 코스닥 시장에서 알테오젠 주가는 전 거래일 대비 3.36% 뛴 46만2000원을 나타내고 있다. 주가는 45만6500원으로 출발해 장중 한때 46만4500원까지 오르기도 했다.

이날 알테오젠은 공지를 통해 코스피 이전상장을 위해 한국투자증권을 주관사로 선정했다고 밝혔다. 지난 8월 코스피 이전상장에 대한 계획을 공식 발표한 지 한 달여 만이다. 알테오젠은 "한국투자증권과 이전 상장에 대한 준비를 진행하고 연내 임시 주총을 개최할 예정"이라고 밝혔다.

2008년 설립된 알테오젠은 현재 코스닥 시장 시가총액 1위 자리를 지키고 있다. 앞서 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 223,000 전일대비 3,500 등락률 +1.59% 거래량 20,347 전일가 219,500 2025.09.29 10:36 기준 관련기사 최휘영 문체부 장관 "K-게임, K-컬처 300조원 시대 주역으로"유안타 "4분기 코스피 전망 3350~3750으로 상향"엔씨소프트, 전국 가맹 PC방서 애니 OTT '라프텔' 서비스 전 종목 시세 보기 close , 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 276,000 전일대비 19,500 등락률 +7.60% 거래량 2,175,907 전일가 256,500 2025.09.29 10:36 기준 관련기사 투자금 부족으로 고민 중? 연 4%대 금리로 최대 4배까지 이용 가능![특징주]두나무·네이버 합병…우리기술투자·한화證↑[클릭 e종목]"네이버, 두나무와 장기 성장동력 확보" 전 종목 시세 보기 close ), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 60,250 전일대비 950 등락률 +1.60% 거래량 1,855,621 전일가 59,300 2025.09.29 10:36 기준 관련기사 민간엔 '엄정 규제'…정부는 화재 후 행정망 먹통 자초"다 마음에 안 들어" 주가 하락까지…'불만' 폭발한 업데이트, 되돌릴까[특징주]카톡 업데이트 혹평 속…카카오 주가도 5%대 급락 전 종목 시세 보기 close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 179,100 전일대비 1,100 등락률 +0.62% 거래량 198,707 전일가 178,000 2025.09.29 10:36 기준 관련기사 투자금 부족으로 고민 중? 연 4%대 금리로 최대 4배까지 이용 가능!연 4% 금리·최대 4배 레버리지… 투자자 자금 운용 새 돌파구연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 close 등도 코스닥에서 코스피로 이전상장한 바 있다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



