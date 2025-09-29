JW신약, 듀크레이 '케르티올 컨센트레이트 크림' 국내 론칭

건조 피부 관리에 간단하게 활용 가능한 크림

듀크레이 '케르티올 컨센트레이트 크림'. JW신약 AD 원본보기 아이콘

JW신약은 피에르파브르와의 지속적인 협업을 통해 국내 시장에서 듀크레이 브랜드의 화장품 라인업을 꾸준히 확장해왔다. 지난해 듀크레이 브랜드의 모발 케어 화장품 '네옵타이드 엑스퍼트'를 선보인 것에 이어, 이번에는 스킨 케어 화장품 '케르티올'을 선보이며 두피와 피부를 아우르는 코스메틱 포트폴리오를 완성하게 됐다.

이번에 국내 정식 출시한 케르티올은 피부에 발생하는 각질, 건조, 외부 자극으로 인한 고민을 간편하게 관리할 수 있는 화장품이다. 저자극 포뮬러와 최적화된 성분 조합을 통해 피부 표면을 매끄럽게 가꾸고 편안한 피부 컨디션을 유지하는 데 도움을 준다.

더불어 부드럽고 끈적임 없는 사용감과 빠른 흡수력으로 일상에서 부담 없이 활용할 수 있는 것이 특징이다. 피부 고민이 있는 부위에 제품을 꾸준히 사용하면, 보다 깨끗하고 건강하게 피부를 관리할 수 있다.

사용법 또한 간편하다. 두피에 사용할 경우 취침 전 필요한 부위에 바른 뒤, 다음날 아침에 샴푸로 씻어내면 된다. 팔과 다리 등 바디에 사용할 때는 하루 2회 관리가 필요한 부위에 가볍게 도포해 사용하면 된다.

JW신약 관계자는 "케르티올 크림은 피부가 건조해 각질이 생기는 부위에 사용할 수 있는 화장품으로, 가벼운 사용감으로 일상생활 속에서 간단하게 피부 고민 해결을 돕는 제품"이라며 "앞으로도 듀크레이 브랜드와 긴밀한 협업을 이어가며, 국내 소비자에게 차별화된 프리미엄 제품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

한편, 피에르파브르는 피부 건강과 아름다움을 합친 '더모코스메틱'이라는 개념 최초로 도입한 프랑스의 대표 제약회사다. 더모코스메틱 글로벌 1위 브랜드인 아벤느를 비롯해 듀크레이, 아더마, 르네휘테르, 클로란 등 10여 개의 브랜드를 보유하고 있다.





