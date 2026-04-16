JW신약 JW신약 close 증권정보 067290 KOSDAQ 현재가 2,210 전일대비 35 등락률 +1.61% 거래량 340,420 전일가 2,175 2026.04.16 11:24 기준 관련기사 JW신약, 모발케어 화장품 관찰연구 결과 공개…"개선 체감·사용 의향 확인" JW신약, 듀크레이 '케르티올 컨센트레이트 크림' 국내 론칭 JW신약, 주당 0.05주 배정 무상증자 전 종목 시세 보기 은 환자의 복약 안전성을 높인 저용량 미녹시딜 성분의 고혈압 치료제 '미녹파즈정 2.5㎎'을 출시하고 본격적인 마케팅 활동에 돌입했다고 16일 밝혔다.

미녹파즈정 2.5㎎은 5㎎ 용량의 미녹시딜 정제를 절반으로 낮춘 저용량 신제품이다. 주요 적응증은 ▲증후성 또는 표적기관 손상에 의한 고혈압 ▲이뇨제와 두 종류의 혈압강하제를 병용 투여하는 최대 용량에도 반응하지 않는 고혈압(불응성 고혈압) 등이다.

저용량 미녹시딜 성분의 고혈압 치료제 '미녹파즈정 2.5㎎'. JW신약 AD 원본보기 아이콘

미녹시딜은 말초 혈관에 직접 작용해 혈압을 낮추는 성분으로, 환자의 혈압 수치와 치료 반응에 따라 투여량을 정교하게 처방해야 하는 약물이다. 그동안 의료 현장에서는 환자 상태에 맞춰, 투여량을 세밀하게 조절할 수 있도록 돕는 저용량 치료제의 필요성이 지속되어 왔다.

미녹파즈정 2.5㎎은 이러한 의료 현장의 목소리를 반영해 더욱 정밀하고 안전한 투약 관리가 가능하도록 돕는 제품이다. 저용량 제형으로 환자별 상태에 맞춘 세밀한 처방이 가능해졌으며, 환자의 복약 순응도를 높이는데 도움을 준다.

특히, 부작용을 최소화하기 위해 미세한 용량 조절이 필수적인 여성 환자들이나 약물에 민감하게 반응하는 성인 환자들에게 더욱 최적화된 맞춤형 처방 옵션이 될 전망이다.

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JW신약 관계자는 "이번 미녹파즈정 2.5㎎는 용량 조절이 필요한 환자들에게 새로운 치료제 옵션을 제공하기 위해 개발된 제품"이라며 "앞으로도 일선 진료 현장의 목소리에 귀 기울이며, 의료진과 환자 모두에게 안정적인 치료 옵션을 제공할 수 있도록 제품 라인업을 지속 강화해 나가겠다"고 전했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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