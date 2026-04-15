독점 판매 '듀크레이 네옵타이드 엑스퍼트'

전 세계 13개국 1676명 대상 대규모 관찰 연구 진행

JW신약 JW신약 close 증권정보 067290 KOSDAQ 현재가 2,180 전일대비 40 등락률 +1.87% 거래량 962,202 전일가 2,140 2026.04.15 10:54 기준 관련기사 JW신약, 듀크레이 '케르티올 컨센트레이트 크림' 국내 론칭 JW신약, 주당 0.05주 배정 무상증자 JW신약, 의약품 56개 품목 3개월간 판매정지 전 종목 시세 보기 이 독점 판매하는 기능성 모발 케어 화장품이 글로벌 관찰연구에서 모발 상태 개선 체감이 나타난 것으로 조사됐다.

JW신약이 독점 판매하는 모발 케어 화장품 '듀크레이 네옵타이드 엑스퍼트' 제품 이미지. JW신약 AD 원본보기 아이콘

JW신약은 '듀크레이 네옵타이드 엑스퍼트'의 글로벌 인체적용시험(관찰연구) 결과 사용자들의 모발 상태 개선과 지속적인 사용 의향을 확인했다고 15일 밝혔다.

이번 연구는 한국을 포함한 13개국에서 총 1676명을 대상으로 진행됐다. 다양한 연령대(18~93세)와 피부 타입을 포함해 제품 사용에 따른 모발 상태 변화를 관찰했다. 국내에서는 한국인 110명을 대상으로 별도 관찰이 이뤄졌다.

연구 결과 제품 사용 후 모발 볼륨과 윤기, 밀도 등 외형적 지표에서 개선 체감이 보고됐다. 기존 모발 관리 제품이나 전문 관리 프로그램과 병행 사용한 경우에도 유사한 긍정적 사용 경험이 확인됐다. 지속 사용 의향은 전문가 97.3%, 대상자 93.6%로 나타났다.

듀크레이 네옵타이드 엑스퍼트는 프랑스 피에르파브르가 개발한 제품으로 JW신약이 국내에 독점 공급하고 있다.

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JW신약은 피나스테리드 기반 '모나드정'과 '모나스타정', 두타스테리드 기반 '두타모아정' 등 탈모 치료제와 함께 모발 관리 제품군으로 사업을 확대하고 있다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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