동의과학대 이남경 학생, 민간기능경진대회 그린자동차정비 동상 수상

동의과학대학교(총장 김영도) 전기자동차과(학과장 박재민) 재학생이 지난 9월 6일 한국기능연합회가 주관한 제13회 민간기능경진대회 그린자동차정비 분야에서 수상했다.

이번 대회는 부산의 그린자동차직업전문학교에서 열렸으며, 부산광역시와 부산지방고용노동청, 한국산업인력공단 부산지역본부가 후원했다. 경진대회는 ▲자동차 정비 ▲그린자동차정비 ▲자동차 차체 수리 ▲자동차진단 평가사 등 네 개 분야로 나눠 진행됐다.

동의과학대학교 전기자동차과 2학년 이남경 학생은 그린자동차정비 분야에 출전해 '부산광역시 북구청장상 동상'을 수상하는 성과를 거뒀다.

이남경 학생은 "여름방학부터 대학생 자작 자동차대회와 기능경진대회를 함께 준비하느라 힘들었지만, 상을 받아 더욱 값진 경험이 됐다"라며 "산업기사 실기 시험장으로 지정된 대학 실습장에서의 체계적인 실기 교육과 부산광역시가 지원하는 7단계 BB21+ 사업 생활장학금 덕분에 좋은 결과를 얻을 수 있었다"라고 소감을 전했다.

지도교수인 전기자동차과 이종호 교수는 "올해 기아자동차 생산직과 서비스직으로 8명의 졸업생이 합격했는데 경진대회 입상과 자격증 취득이 많은 도움이 됐다고 생각한다"라며 "대회를 준비하며 노력한 학생에게 고맙고, 앞으로도 동남권 최고의 자동차 전문학과로 입지를 굳혀 나가겠다"라고 말했다.

1995년도 신설된 동의과학대학교 전기자동차과는 현재까지 5000여명의 자동차 분야 전문인력을 양성했으며, 고용노동부 '재학생 단계 일·학습병행제', '청해진 대학 사업', '부산광역시 BB21+ 친환경 자동차 인력양성 사업' 등 각종 인력양성 사업을 활발히 수행하고 있다.





