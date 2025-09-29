본문 바로가기
[날씨]일교차 10도 안팎…"건강 관리 유의해야"

임춘한기자

입력2025.09.29 08:47

낮 최고기온 23∼27도

월요일인 29일은 전국이 구름이 많겠다.


서울 마포구 하늘공원에서 시민들이 휴식을 취하고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 낮 최고기온은 23∼27도로 예보됐다. 당분간 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 10∼15도로 크게 나타나는 곳이 있겠으니 건강 관리에 유의해야겠다.

현재 기온은 오전 5시 기준 서울 17.0도, 인천 17.8도, 수원 17.1도, 춘천 16.5도, 강릉 18.0도, 청주 19.2도, 대전 18.5도, 전주 18.8도, 광주 18.6도, 제주 23.4도, 대구 20.4도, 부산 21.3도, 울산 19.6도, 창원 21.6도 등이다.


바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼2.5m, 서해·남해 0.5∼1.5m다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
