본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

[비트코인 지금]"네이버-두나무 주식교환…지배구조 변화 가능성 주목"

유현석기자

입력2025.09.29 08:21

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한화투자증권은 네이버파이낸셜과 두나무의 주식교환이 추진될 경우 최종적으로는 이해진 네이버 의장이 지배주주와 경영자의 지위를 송치형 두나무 의장에게 모두 넘기는 그림이 될 것이라고 29일 분석했다.

[비트코인 지금]"네이버-두나무 주식교환…지배구조 변화 가능성 주목"
AD
원본보기 아이콘

한화투자증권은 네이버파이낸셜과 두나무가 주식교환을 할 경우 서클과 코인베이스가 합병하는 그림이 될 것으로 전망했다. 김소혜 한화투자증권 연구원은 "지난 목요일부터 주말동안 네이버파이낸셜과 두나무간의 주식교환 이슈에 대한 언론 보도는 이어지고 있다"며 "만약 네이버가 스테이블코인을 발행하고, 연간 50조원대의 결제를 처리하는 네이버페이 결제망과 연결되며 동시에 업비트의 기와(GIWA) 체인 위에서 유통되는 사업을 예상한다"고 말했다.


합병 후 최대주주는 두나무 창업자 송치형 의장이 될 가능성이 높다고 설명했다. 그는 "네이버파이낸셜과 두나무의 교환 비율은 영업가치와 자산가치를 견주어 볼 때 1대 4 수준이 될 것으로 예상한다"며 "이 합병법인의 최대주주는 두나무 창업자 송치형 의장이 될 가능성이 높다고 판단한다"고 분석했다.

이어 "단기적으로 합병법인 네이버파이낸셜은 나스닥 상장을 목표로 밸류에이션 재평가 과정에 노일 것으로 예상한다"며 "네이버 및 기존 두나무 주주들 모두는 수혜라고 판단한다"고 덧붙였다.


그러면서 최종적으로는 네이버의 지배주주도 변경될 가능성이 높다고 판단했다. 그는 "네이버파이낸셜이 네이버와 합병하거나 재차 주식 교환을 하게 된다면 송치형 의장 지분율이 네이버 이해진 의장보다 높은 수준이 될 것으로 예상"한다"며 "이러한 딜이 예상대로 진행된다면, 이해진 의장이 지배주주와 경영자로서의 지위를 송치형 의장에게 모두 넘기는 그림이 될 것"이라고 말했다.


그는 "검색과 커머스 시장에서 독점적 지위를 영위해온 네이버는 신규 성장 동력이 절실히 필요한 시점"이라며 "스테이블코인 및 가상자산을 중심으로 하는 금융 혁신을 만들기 위해 국내 최고의 적임자를 리더로 택한 결정이기에 최선이라고 판단한다"고 강조했다. 이어 "이번 이슈는 정말 오랜만에 동사의 미래 방향성을 강력하게 제시할 뿐만 아니라 멀티플을 상향 시킬 수 있는 빅딜이 될 것으로 판단"이라고 강조했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유엔 본부 옮기자" 주장도 '터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

"'수수료 100배 인상' 미국 왜 가나" 전문직에 '러브콜' 보낸 캐나다 총리

잇단 고장에 한달 쉬는 한강버스… 오세훈 "시민 안심할 수 있도록 조치"

美 관세 선수출 효과 제한…시행 후 수출은 미국外 확대

새로운 이슈 보기