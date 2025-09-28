본문 바로가기
"가슴 만져보고 싶다"…'전세사기' 양치승, 성희롱 CCTV 공개

최승우기자

입력2025.09.28 12:19

“헬스장 폐업 과정서 집행관이 성희롱” 주장
“피 말리는 상황에 어떻게 그런 발언 하나”

건물 임대 사기로 15억원가량의 피해를 본 헬스트레이너 겸 방송인 양치승씨(51)가 헬스장 폐업 과정에서 집행관으로부터 성희롱을 당했다고 밝히며 폐쇄회로(CC)TV 영상을 공개했다.


양씨는 전날인 27일 개인 유튜브 채널을 통해 공개한 영상에서 체육관 강제 집행 당시의 상황을 전했다.

헬스트레이너 겸 방송인 양치승씨. 양치승 인스타그램 캡처

헬스트레이너 겸 방송인 양치승씨. 양치승 인스타그램 캡처

그는 집행관 3명 중 한 명이 자신에게 "피지컬이 좋다. 가슴을 만져보고 싶다"는 발언을 했다고 밝혔다. 영상에는 해당 집행관이 실제로 그의 신체 일부를 접촉하는 장면이 담긴 CCTV 영상이 공개됐다.


그는 "당시에는 강제 철거 대응에 정신이 없어 참았다"면서 "피 말리는 상황에 그런 발언이 나올 수 있느냐. 그러면 안 된다"며 강한 불쾌감을 드러냈다. 양씨는 헬스장 폐업 과정에서 또 다른 피해도 입었다고 주장했다. 운동 기구를 처분하는 과정에서 일부 구매자가 대금을 치르지 않고 물품을 들고 나가거나 매트를 뜯어가는 등 절도 행위가 발생했다는 것이다. CCTV에 찍힌 장면에는 도난 정황이 고스란히 담겼다. 그는 경찰에 신고해 물건을 돌려받았지만 끝내 사과는 받지 못했다고 말했다.


양씨는 "처음엔 산 물건만 가져갔는데 나중에는 섞어서 훔쳐 갔다"며 "비싼 것도 그냥 준 게 많은데 너무하더라"고 토로했다.

헬스트레이너 겸 방송인 양치승씨가 헬스장 폐업 과정에서 집행관에게 성희롱을 당했다며 CCTV 영상을 공개했다. 양치승 유튜브 채널 캡처

헬스트레이너 겸 방송인 양치승씨가 헬스장 폐업 과정에서 집행관에게 성희롱을 당했다며 CCTV 영상을 공개했다. 양치승 유튜브 채널 캡처

양씨는 2018년 서울 강남구 논현동 건물에 헬스장을 열었으나, 해당 건물이 기부채납 조건으로 지어진 공공시설이었던 사실이 뒤늦게 드러났다. 그는 계약 과정에서 이를 알지 못했다고 밝혔지만 2022년 강남구청으로부터 퇴거 명령을 받았고 건물 인도 소송에서도 패소해 결국 헬스장을 비워야 했다. 그는 이 과정에서 보증금과 시설 투자비 등을 포함해 15억원 상당의 손해를 입었다고 주장했다.


양씨 사건은 임차인 보호 문제와 맞물려 사회적 관심을 모았다. 국회 국토교통위원회는 전세 사기와 공공시설 임차인 피해 사례를 청취하기 위해 양씨를 다음달 열리는 국정감사의 참고인으로 소환하기로 했다. 그는 앞서 "기부채납된 공공시설 입주자 권리가 보호받아야 한다"는 취지로 청원도 제기한 바 있다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
