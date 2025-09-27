본문 바로가기
'中 출장' 김동연, 장쑤성과 경제·기후등 협력 강화 합의

이영규기자

입력2025.09.27 13:19

경기도가 중국 장쑤(江蘇)성과의 협력을 강화한다.


경기도는 김동연 경기도지사가 26일 중국에서의 마지막 일정으로 장쑤(江蘇)성 신창싱(信長星) 당서기와 만나 경제와 기후 등 분야별 협력을 강화하기로 합의했다고 27일 밝혔다.

앞서 두 지역은 지난해 6월 수원 도담소(옛 도지사공관)에서 친선결연 양해각서(MOU)를 체결했다.


먼저 인사말을 한 신창싱 당서기는 "시진핑 주석과 이재명 대통령의 정상통화에서 양국이 수교초심으로 돌아가 전략적 협력동반자 관계를 더 높은 수준으로 발전시키기로 했다"면서 "양국 정상들이 방향 정확히 잡아주셨으니 장쑤성과 경기도의 교류를 업그레이드하자"고 제안했다.


김동연 경기도지사(왼쪽)가 26일 중국 장쑤(江蘇)성 신창싱(信長星) 당서기와 만나 경제와 기후 등 분야별 협력방안에 대해 이야기를 나누고 있다. 경기도 제공

김동연 경기도지사(왼쪽)가 26일 중국 장쑤(江蘇)성 신창싱(信長星) 당서기와 만나 경제와 기후 등 분야별 협력방안에 대해 이야기를 나누고 있다. 경기도 제공

이에 김동연 지사는 "한국과 중국은 오랜 친구이지만 최근 몇 년동안 다소 힘든 시기를 보냈는데, 최근 이재명 대통령이 취임하면서 바람직한 한중관계의 장이 열릴 기반이 마련됐다"면서 "(이재명 대통령과 시진핑 주석) 두 분 정상의 전화통화에 이어 이번 가을 열리는 APEC총회(경주)에 두 분이 만나면 긍정적이고 바람직한 전기가 마련될 것"이라고 말했다.

특히 "최근 몇 년의 어려운 기간에도 경기도는 중국의 중앙 및 지방정부와 협력을 강화하려 노력해왔다"면서 "한국엔 제1투자 경제협력 파트너인 장쑤성과 대한민국 경제의 심장인 경기도간의 협력관계진전은 양국간 좋은 모델이 될 것"이라고 기대감을 표시했다.


김 지사는 중국 출장 중 경제·물류의 중심지 충칭, 경제수도 상하이와 잇따라 우호협력 업무협약(MOU)을 맺은데 이어 중국 22개 성(省)과 도시를 통틀어 경제규모 2위인 장쑤성과 협력 방안을 공고히 하면서 한-중 관계 복원을 뒷받침하는데 힘을 쏟았다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
