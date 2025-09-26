본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주은행, 추석맞이 광은리더스클럽 '사랑나눔'

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.26 17:58

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
26일 광주은행이 추석 명절을 앞두고 지역 우수 중소기업 CEO 모임인 '광은리더스클럽' 회원들과 함께 지역사랑 뜻을 모아 나눔 행사를 펼쳤다. 광주은행 제공

26일 광주은행이 추석 명절을 앞두고 지역 우수 중소기업 CEO 모임인 '광은리더스클럽' 회원들과 함께 지역사랑 뜻을 모아 나눔 행사를 펼쳤다. 광주은행 제공

AD
원본보기 아이콘

광주은행은 추석 명절을 앞두고 지역 우수 중소기업 CEO 모임인 '광은리더스클럽' 회원들과 함께 지역사랑 뜻을 모아 나눔 행사를 펼쳤다고 26일 밝혔다.


이번 사랑나눔 행사는 광주광역시 북구 소재 '꿈나무사회복지관'과 남구 소재 아동복지시설 '신애원'에서 진행됐다. 광주은행과 광은리더스클럽 회원들은 각 시설에 생필품을 비롯한 필요 물품과 성금을 전달했다.

광은리더스클럽은 광주은행과 함께하는 지역 우수 중소기업 CEO 모임으로 2007년에 창립해 현재 240여 명의 회원을 확보하고 있다. 매년 설과 추석은 물론이고 손길이 필요한 시기에 지역 복지시설 및 광주·전남사회복지공동모금회 후원 등 다양한 나눔 활동을 꾸준히 전개하며 지역사회 발전을 위해 솔선수범하고 있다.


박철홍 광은리더스클럽 중앙회장은 "우리 지역 최고 CEO 모임인 광은리더스클럽은 꾸준한 사회공헌활동은 물론 일자리 창출에 앞장서는 등 지역사회 발전을 위해 힘쓰고 있다"며 "주위의 소외된 이웃에게 따뜻한 나눔을 실천하고 지역 현안에 적극 대처하는 등 지역사회 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.


고병일 광주은행장은 "지역민과 광은리더스클럽 회원 여러분께서 보내주신 사랑에 보답하기 위해, 광주·전남 대표은행으로써 기업의 사회적 책임을 다할 수 있는 다양한 사회공헌활동을 적극 추진하겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

가격은 5000만원이지만 위력은 14억 넘는다…전쟁 판 흔든 '괴물 드론'의 정체 가격은 5000만원이지만 위력은 14억 넘는다…전쟁 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

연봉 4000만원도 OK…Z세대 절반, 해외 근무면 미련 없이 짐 싼다

"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '분노' 터졌다

트럼프도 반했던 '그 펜'…30일부터 1000세트 한정 판매

앉으면 안좋대서 스탠딩 데스크 샀는데…"순환기 질환 위험 높인다" 연구 '깜짝'

일면식 없는 10대들에 "술 마시자"…거절하니 "돈 줄게" 강권한 40대 여성

금값 70만원 시대에…"35년 건설사 근속하면 '30돈' 드립니다"

현대차, 부품사 파업에 생산 차질…"팰리세이드는 사수"

새로운 이슈 보기