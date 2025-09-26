광주은행, 추석맞이 광은리더스클럽 '사랑나눔'

26일 광주은행이 추석 명절을 앞두고 지역 우수 중소기업 CEO 모임인 '광은리더스클럽' 회원들과 함께 지역사랑 뜻을 모아 나눔 행사를 펼쳤다. 광주은행 제공 AD 원본보기 아이콘

광주은행은 추석 명절을 앞두고 지역 우수 중소기업 CEO 모임인 '광은리더스클럽' 회원들과 함께 지역사랑 뜻을 모아 나눔 행사를 펼쳤다고 26일 밝혔다.

이번 사랑나눔 행사는 광주광역시 북구 소재 '꿈나무사회복지관'과 남구 소재 아동복지시설 '신애원'에서 진행됐다. 광주은행과 광은리더스클럽 회원들은 각 시설에 생필품을 비롯한 필요 물품과 성금을 전달했다.

광은리더스클럽은 광주은행과 함께하는 지역 우수 중소기업 CEO 모임으로 2007년에 창립해 현재 240여 명의 회원을 확보하고 있다. 매년 설과 추석은 물론이고 손길이 필요한 시기에 지역 복지시설 및 광주·전남사회복지공동모금회 후원 등 다양한 나눔 활동을 꾸준히 전개하며 지역사회 발전을 위해 솔선수범하고 있다.

박철홍 광은리더스클럽 중앙회장은 "우리 지역 최고 CEO 모임인 광은리더스클럽은 꾸준한 사회공헌활동은 물론 일자리 창출에 앞장서는 등 지역사회 발전을 위해 힘쓰고 있다"며 "주위의 소외된 이웃에게 따뜻한 나눔을 실천하고 지역 현안에 적극 대처하는 등 지역사회 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

고병일 광주은행장은 "지역민과 광은리더스클럽 회원 여러분께서 보내주신 사랑에 보답하기 위해, 광주·전남 대표은행으로써 기업의 사회적 책임을 다할 수 있는 다양한 사회공헌활동을 적극 추진하겠다"고 말했다.





