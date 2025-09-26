본문 바로가기
신세계 센텀시티, 장인정신으로 빚은 신발 '쿠에른' 매장 오픈

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.26 13:12

최고급 천연가죽으로 만드는 신발 브랜드 '쿠에른'이 신세계 센텀시티에 문을 열었다.


쿠에른은 가죽을 뜻하는 스페인어 CUERO와 영혼을 뜻하는 고대 이집트어 REN의 합성어로 40년 이상 노하우와 장인 정신이 결합해 완성한 신발 제품이다. 이 신발은 편안한 착용감을 자랑한다.

또 쿠에른 매장 최초로 센텀시티점이 '소실점 인테리어'를 도입해 시각적으로 공간을 더 넓게 보이게 만들어 쿠에른 신발을 더 돋보이게 했다.


매장 오픈을 기념해 다양한 프로모션도 준비됐다. 모든 구매 고객에게 미니 슈혼을 500개 한정 증정하며, 30만원 이상 구매 시 9월 30일까지 쿠에른 쉬어 삭스 100개를 증정한다.


쿠에른은 신세계 센텀시티 지하 1층에서 만날 수 있다.

쿠에른 매장.

쿠에른 매장.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
