▲이재진(한국공항공사 홍보실장)씨 별세 = 25일, 서울성모병원장례식장 10호실, 조문 27일 정오부터 28일까지, 발인 29일.
전영주 기자 ange@asiae.co.kr
"시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 ...
[부고]이재진(한국공항공사 홍보실장)씨 본인상
2025년 09월 26일(금)
