우정장학회, 중·고생에 장학금 전달 … 선한 영향력 확산

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.26 10:56

경남 창원 우정장학회는 양덕중 3명, 내서중 5명, 창원공고 5명 등 총 13명에게 장학금을 전달했다.

우정장학회 장학금 전달.

이는 경제적으로 어려운 학생들의 지원 요청에 장학회 자체 심사를 통해 장학금을 전달하게 된 것.


최흥열 회장은 "방과 후 아르바이트하며 학업에 최선을 다하는 학생들에게 조금이나마 도움이 되었으면 한다"며 "장학회 전 회원들의 따뜻한 마음과 함께 선한 영향력을 계속 확산하자"며 시민들의 많은 동참을 요청했다.

지난 25일 열린 장학회에 가입한 김정한 회원(창원시주민자치위원회 회장)은 우리 지역에 훌륭한 장학회가 있어 함께 동참하게 되었다며 최흥열 회장과 회원들에게 감사하다는 인사를 전했다.


한편 우정장학회는 홍보와 활성화에 적극적으로 참여하고 회원 모집에도 최선을 다한다는 방침이다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
