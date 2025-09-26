철원군, 백두산 천지 물+한라산 백록담 물 '평화통일기원 합수제' 성료…

남과 북의 물을 합쳐 평화통일을 기원하는 '제23회 평화통일기원 합수제'가 지난 25일 오전 11시 한탄강 승일공원에서 열렸다.

철원군이 지난 25일 남과 북의 물을 합쳐 평화통일을 기원하는 '제23회 평화통일기원 합수제'를 개최하고 있다. 철원군 제공 AD 원본보기 아이콘

철원군과 철원군여성단체협의회(회장 최계숙)가 주최·주관한 합수제는 300여명의 지역여성단체회원과 군민 등이 참여했다. 특히 철원군과 자매도시인 서귀포시여성단체협의회가 한라산 백록담에서 채수한 물을 갖고 참석했다.

평화통일기원 합수제는 한탄강 승일교 위에서 백두산 천지 물과 한라산 백록담 물을 합수해 철원 한탄강에 뿌리는 통일기원 행사이다.

이현종 철원군수는 "합수제를 통하여 남북의 물이 합쳐져 평화통일을 염원하는 철원군민들의 의지를 드러낼 것이다"고 말했다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



