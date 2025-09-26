삼일PwC “韓, 방산 강국 위해 민간 첨단기술 적극 활용해야”

‘사람 없는 전장, 기술이 싸우는 미래’ 보고서

방위산업 성장 전략 제시

한국 방위산업이 최근 수년간 급성장한 가운데, 한국이 글로벌 방산 강국으로 자리매김하려면 글로벌 무기 트렌드에 부합하는 민간의 첨단기술을 국방에 신속히 도입 및 활용하고, 수출 포트폴리오 다변화 및 핵심소재·부품·장비 국산화율 제고 등의 전략이 필요하다는 의견이 제기됐다.

삼일PwC는 이 같은 내용을 담은 '사람 없는 전장, 기술이 싸우는 미래- 무인무기체계와 민간기술의 국방 참여 중심으로' 보고서를 발간했다고 26일 밝혔다. 이 보고서는 국내외 방위산업 현황 및 글로벌 무기 트렌드를 짚어보고 국내 방위산업의 성장 전략 등을 제시하기 위해 작성됐다.

보고서에 따르면 글로벌 방위산업 규모는 글로벌 분쟁 확대 및 유럽을 비롯한 주요 국가들의 자국 방어 강화정책 등으로 2014년 이후 성장세가 두드러지고 있다. 지난해 글로벌 국방비 규모는 약 2조 6765억 달러로, 전년 대비 9.4% 증가했다. 또한 전쟁의 양상이 기술과 소프트웨어 중심의 전쟁으로 진화하면서 글로벌 무기 트렌드는 ▲무인(無人)무기체계 확산 ▲인간과 기계가 협업하는 유무인(有無人) 복합체계 등으로 재편될 것으로 전망됐다.

국내 방위산업의 성장 요인과 한계점도 분석했다. 국내 방위산업은 우수한 기술력 대비 합리적인 가격, 제조 경쟁력을 바탕으로 한 신속한 납기 능력, 기술력 향상 등을 내세우며 수출 중심으로 급격히 성장했다. 반면 첨단무기라 불리는 무인무기체계, 인공지능(AI)을 활용한 무기체계 및 방산 소프트웨어, 우주산업 등과 같은 분야는 상대적으로 취약한 것으로 분석됐다. 보고서는" 최근 국내 방위산업의 고성장세가 향후에도 이어질 것이라는 낙관론을 경계해야 한다"며 "그동안 방위력 보강에 소홀했던 유럽이 빠르게 무기공급을 늘리는 추세, 유럽의 역내 무기 구매 우선주의, 미국의 자국 무기 판매 확대 등을 고려할 때 국내 방위산업 수출 성장성이 제한될 수 있다"고 지적했다.

보고서는 한국이 글로벌 방위산업 강국으로 자리매김하기 위해 글로벌 무기 트렌드에 맞게 무기 체계를 고도화하고 첨단무기 개발을 통해 방위산업의 경쟁력을 제고해 수출 포트폴리오를 다변화해야 한다고 언급했다. 또한 소재 부품 장비의 국산화율을 제고해 중소?중견기업, 스타트업이 동반 성장하는 방위산업 생태계가 조성돼야 한다고 조언했다.

김태성 삼일PwC 방위산업센터 리더(파트너)는 "세계 각국의 국방 조직들은 인력을 운영함에 있어 인재 확보와 역량 강화, AI 활용 등의 과제를 안고 있으며 가장 중요한 대응책으로 '기존 인력의 역량 강화를 위한 재교육 투자 확대'를 꼽고 있다"며 "AI 기술 및 무인무기체계 도입과 조달기간의 단축 요구 등으로 민간 첨단 기술의 적극적 활용이 절실한 지금, 이를 운영할 국방 인력의 역량 강화와 재교육 전략이 함께 한다면 큰 시너지를 낼 수 있을 것"이라고 말했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>